World Of Warcraft Classic: è arrivata una mount da 265$

NetEase Thunderfire, partner di Blizzard in Cina, ha lanciato una versione volante della celebre cavalcatura Spectral Tiger per World of Warcraft Classic nei server cinesi.

Fino a qua nulla di particolare, se non che la nuova mount costa 1888 CNY (circa 265 dollari) e una volta sbloccata risulta utilizzabile in tutte le versioni del gioco.

Il prezzo elevato ha scatenato polemiche tra i giocatori.

La nuova Spectral Tiger mantiene il design iconico dell'originale, inclusa la corazza, ma con l'aggiunta della capacità di volo al 310% di velocità. Per i giocatori che possiedono già la versione originale di questa storica mount, NetEase Thunderfire permette di acquistare la versione volante a un "prezzo scontato" di soli 82 dollari.

Questa mossa sembra essere principalmente guidata da NetEase, che gestisce World of Warcraft in Cina, sfruttando la popolarità della cavalcatura originale che ha venduto milioni di esemplari.

Prima di indisporsi, però, bisogna tenere in considerazione alcuni fattori. La mount originale, oramai indisponibile da molti anni, può essere acquistata a cifre davvero elevate (che variano dai 1.200€ ai 2.500€), così come questi item costosi vengono realizzati, nella maggior parte dei casi, per far acquistare, e spendere conseguentemente, i Gettoni WOW (ovvero una valuta che si può comprare spendendo moneta di gioco), nel tentativo di svuotare le tasche dei giocatori che all'interno di World Of Warcraft sono ricchissimi.

Resta comunque indubbio che le critiche per il costo elevato, e per il riciclo del vecchio modello poligonale con le stesse animazioni, siano legittime, soprattutto considerando che si tratta di una manovra chiaramente indirizzata a chi, per una ragione o per l'altra, una Spectral Tiger non è mai riuscito ad averla all'interno di world Of Warcraft (di cui potete scoprire la storia con questo meraviglioso libro).

Nonostante le controversie, la decisione finale sull'acquisto rimane nelle mani dei giocatori. La disponibilità di oggetti cosmetici costosi è una pratica sempre più comune, che viene giustificata, purtroppo, dalla risposta dei giocatori più appassionati.