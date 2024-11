WoW: Classic torna alle origini con nuovi server

Il 21 novembre Blizzard lancerà nuovi server "fresh" per World of Warcraft Classic, offrendo ai giocatori la possibilità di rivivere l'esperienza originale del gioco dal principio. L'annuncio è stato fatto durante lo streaming per il 30° anniversario di Warcraft, in cui sono state annunciate svariate novità come la remastered dei primi due titoli della saga.

Questa nuova edizione, chiamata "WoW: Classic 20th Anniversary Edition", permetterà ai giocatori di partire tutti alla pari su server completamente nuovi. Clayton Stone, associate production director di WoW Classic, ha dichiarato: "Stiamo riportando l'esperienza Classic originale".

I nuovi server includeranno opzioni PvE, PvP e la modalità Hardcore, dove i personaggi hanno una sola vita. Saranno disponibili fin da subito alcune migliorie introdotte negli anni come il sistema PvP rivisto e il Chronoboon Displacer per gestire i buff mondiali.

I raid non saranno disponibili immediatamente, per permettere ai giocatori di godersi l'esperienza senza la pressione di dover livellare rapidamente. Molten Core e Onyxia apriranno nel corso dell'inverno, con una roadmap che prevede l'introduzione graduale di tutti i contenuti di vanilla WoW entro la primavera 2025.

Dopo il completamento dei contenuti vanilla, i nuovi server (eccetto quelli Hardcore) passeranno all'espansione The Burning Crusade. Questo permetterà ai giocatori di rivivere l'intero ciclo di vita del gioco originale, dalle prime fasi fino alla prima espansione.

L'iniziativa di Blizzard mira, ovviamente, a soddisfare la nostalgia dei veterani e a offrire ai nuovi giocatori l'opportunità di sperimentare World of Warcraft come era agli albori, con un occhio di riguardo per alcune migliorie della qualità di vita introdotte nel corso degli anni.

D'altronde, World of Warcraft ha segnato un'epoca nel mondo dei videogiochi: lanciato originariamente nel 2004, WoW ha rivoluzionato il genere dei giochi di ruolo online, attirando milioni di giocatori in tutto il mondo.

Nel corso degli anni, WoW ha subito numerose evoluzioni e cambiamenti. L'introduzione delle espansioni ha profondamente modificato il gameplay e l'esperienza dei giocatori, aggiungendo nuovi contenuti, razze giocabili e meccaniche di gioco. La nostalgia per le versioni originali del gioco ha poi portato alla creazione di WoW Classic nel 2019, permettendo ai giocatori di rivivere l'esperienza vanilla. Questo ritorno alle origini ha suscitato grande entusiasmo nella community, dimostrando l'affetto duraturo per le prime iterazioni del gioco.