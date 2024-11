Warcraft 1 e 2 Remastered annunciati ufficialmente (e con una sorpresona per Warcraft 3)

Blizzard Entertainment ha annunciato il rilascio delle versioni rimasterizzate di Warcraft 1 e Warcraft 2, insieme a un importante aggiornamento 2.0 per Warcraft 3: Reforged, durante lo streaming per il 30° anniversario del franchise Warcraft. Le nuove edizioni rimasterizzate includono grafica HD aggiornata, modalità multiplayer migliorate e vari miglioramenti alla qualità di vita dei giochi originali. L'obiettivo è permettere sia ai fan di vecchia data che ai nuovi giocatori di rivivere i classici titoli strategici che hanno dato inizio alla saga di Warcraft.

Trailer ufficiale di Warcraft Battle Chest

Warcraft: Orcs and Humans Remastered e Warcraft II: Tides of Darkness Remastered presentano texture ridisegnate in alta definizione per ambienti, ritratti e personaggi. È comunque possibile tornare alla grafica pixellata originale degli anni '90 per chi preferisce il fascino retrò. Entrambi i giochi beneficiano inoltre di risoluzioni e frame rate migliorati.

Nello specifico, Warcraft 1 Remastered include miglioramenti come la possibilità di selezionare e trascinare più unità contemporaneamente, mentre Warcraft 2 Remastered offre persino la modalità multiplayer!

Per quanto riguarda Warcraft 3: Reforged, l'aggiornamento 2.0 porta un importante restyling grafico con texture più dettagliate per unità e interfaccia utente, oltre a miglioramenti di risoluzione e frame rate. I giocatori potranno personalizzare la grafica scegliendo tra lo stile Reforged, quello classico o un mix dei due.

Il rilascio di queste versioni rimasterizzate permette ai fan di lunga data di rivivere i primi capitoli della serie con una veste grafica rinnovata. Allo stesso tempo, offre ai nuovi giocatori l'opportunità di esplorare le origini dell'universo di Warcraft e scoprire come sono nate le iconiche fazioni dell'Orda e dell'Alleanza.

Le edizioni rimasterizzate di Warcraft 1 e 2 sono ora disponibili su Battle.net per PC, sia singolarmente che all'interno del nuovo Warcraft Battle Chest che include anche Warcraft 3: Reforged. L'aggiornamento 2.0 per quest'ultimo è stato rilasciato contestualmente. Sfortunatamente non sono stati rilasciati su PC Game Pass (anche in maniera un po' a sorpresa), ma ciò non significa che non arriveranno.

Una bella sorpresa per i 30 anni di Warcraft che certamente farà felice un po' tutti i grandi appassionati di strategia in tempo reale.