Xbox E3 2019: svelati tutti gli annunci della conferenza tramite un leak

Un leak ha svelato tutto quello che verrà annunciato alla conferenza Xbox E3 2019 che si terrà tra non molto a Los Angeles.

L’E3 2019 è dietro l’angolo. Mancano infatti pochi giorni al suo inizio e come al solito si iniziano a far sentire le prime notizie che riguardano alcuni degli show presenti. Stando a quanto pubblicato dall’insider Braldyr sul sito NeoGAF, sarebbe stato trafugato l’intero piano che Microsoft ha pianificato da tempo nella sua conferenza Xbox E3 2019, che si terrà domenica 9 giugno alle 22:00 ore italiane.

Il leaker ha fornito una lista con tutti i presunti giochi che saranno annunciati all’E3 di Los Angeles con alcune possibili finestre di lancio. Non parliamo solo di giochi, però: tra i vari nomi troviamo anche Project xCloud, il servizio di game streaming di Microsoft, di cui vi avevamo già parlato alcuni giorni fa sul nostro sito.

Presunte novità conferenza Xbox E3 2019:

Halo Infinite: nuovo trailer + data di uscita autunno 2020 (cross-gen)

nuovo trailer + data di uscita autunno 2020 (cross-gen) Gears 5: gameplay di gioco + multiplayer + data di uscita settembre 2019

gameplay di gioco + multiplayer + data di uscita settembre 2019 Gears Tactics: nuovo trailer + data di uscita

nuovo trailer + data di uscita Ori and the Will of the Wisps: trailer + data di uscita

trailer + data di uscita Bleeding Edge: nuova IP sviluppata dallo studio Ninja Theory (secondo il leaker si tratta o di uno sparatutto a tema fantascientifico co-op con alieni e pianeti diversi oppure di un gioco multiplayer PvP, in qualunque caso è un titolo cross-gen)

nuova IP sviluppata dallo studio (secondo il leaker si tratta o di uno sparatutto a tema fantascientifico co-op con alieni e pianeti diversi oppure di un gioco multiplayer PvP, in qualunque caso è un titolo cross-gen) The Outer Worlds: gameplay trailer + data di uscita

gameplay trailer + data di uscita Cyberpunk 2077: nuovo gameplay trailer + finestra di lancio

nuovo gameplay trailer + finestra di lancio Age of Empires IV: gameplay reveal + data di uscita

gameplay reveal + data di uscita Fable: teaser trailer + esclusiva Xbox Scarlett + data di uscita nel 2021 (molti sperano in un nuovo capitolo del gioco mentre altri in una nuova IP open world RPG)

teaser trailer + esclusiva Xbox Scarlett + data di uscita nel 2021 (molti sperano in un nuovo capitolo del gioco mentre altri in una nuova IP open world RPG) Sea of Thieves: aggiornamenti che riguardano il gioco

aggiornamenti che riguardano il gioco Battletoads: gameplay + data di rilascio

gameplay + data di rilascio Project xCloud: informazioni dettagliate sul progetto + data inizio dei test pubblici (arriverà prima delle console next-gen)

informazioni dettagliate sul progetto + data inizio dei test pubblici (arriverà prima delle console next-gen) Presentazione nuovi giochi Third Party : dato che Microsoft è l’unico produttore di console presente ci saranno tante novità

: dato che Microsoft è l’unico produttore di console presente ci saranno tante novità Mech Assault: reveal

reveal Forza Motorsport: per sistemi next-gen (quindi Xbox Scarlett)

per sistemi next-gen (quindi Xbox Scarlett) Nuovo gioco Capcom: molti credono si possa trattare di un nuovo remake di uno dei suoi franchise (come Resident Evil 3 Remake)

molti credono si possa trattare di un nuovo remake di uno dei suoi franchise (come Resident Evil 3 Remake) Nuovo gioco Rare: si tratta di una nuova IP per next-gen

si tratta di una nuova IP per next-gen Reboot di Perfect Dark: questa volta supervisionata da Rare e sviluppata da Dlala Studios (visuale in terza persona e non in prima)

questa volta supervisionata da e sviluppata da (visuale in terza persona e non in prima) Nuovi studi acquisiti da parte di Microsoft

Ovviamente si tratta di un leak di informazioni e non possiamo sapere se quanto affermato possa risultare veritiero. Basterà attendere ancora pochi giorni per avere maggiori informazioni sulla conferenza Xbox E3 2019. Per rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda l’E3 vi consigliamo di seguire la nostra pagina dedicata.