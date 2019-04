E3 2019: date e orari delle conferenze

L'E3 2019 si avvicina ogni giorno di più: iniziamo a scoprire quali sono le conferenze e i giochi confermati per la kermesse losangelina.

L’Electronic Entertainment Expo è uno dei periodi dell’anno più intriganti per i videogiocatori. Le grandi compagnie salgono sugli spalti della kermesse losangelina e si preparano a grandi annunci. L’E3 2019 sembra leggermente meno intrigante del solito, vista una grande defezione: parliamo ovviamente di Sony che non sarà presente quest’anno. Questo non esclude che le novità PlayStation trovino un proprio spazio dedicato, magari attraverso uno State of Play.

Attualmente, sono confermate le conferenze di EA, Microsoft, Bethesda, Ubisoft, Devolver Digital e il PC Gaming Show. I grandi nomi dell’industria videoludica non mancano e, se è quasi scontato che Nintendo indica un Direct e un Treehouse, Square Enix, Capcom e Warner Bros. Interactive Entertainment potrebbero prendersi un piccolo spazio per le ultime novità. Vediamo ora le date e gli orari confermati delle conferenze dell’E3 2019.

Attenzione: quest’articolo raccoglie tutte le informazioni ad oggi disponibili sull’E3 2019. Chiaramente, non tutte le notizie sono ufficiali o confermate, quindi non possiamo far altro che analizzare e contestualizzare i vari rumors, con la consapevolezza che comunque qualcuno di questi si rivelerà -almeno in parte- vero. In questo nostro articolo, che continueremo ad aggiornare ogni qualvolta emergeranno novità interessanti, vogliamo radunare tutto quello che sappiamo sull’E3 2019, così da permettervi di rimanere sempre aggiornati in modo comodo e veloce.

Electronic Arts

La società madre di Battlefield non sarà presente all’E3 2019, ma terrà uno stream EA Play indipendente durante il quale mostrerà le proprie proposte per la fine del 2019. L’evento avrà luogo dal 7 al 9 giugno: possiamo quindi aspettarci molte novità, nel corso delle tre giornate. È probabile che avremo modo di scoprire varie novità per Apex Legends, uno dei titoli di punta di EA. FIFA sarà sicuramente parte dello Show. I fan sperano inoltre di scoprire qualcosa di nuovo a tema Star War: il gioco di Respawn dovrebbe finalmente avere l’occasione per mettersi in mostra.

Microsoft

La casa di Redmond aprirà le danze il 9 giugno: attualmente l’orario non è confermato. Sappiamo già per certo che ci sarà spazio per Halo Infinite: l’opera di 343 Industries intriga tutti noi, sopratutto dopo che si è rumoreggiato che il budget superi i 500 milioni di dollari. Un altro grande nome fortemente atteso è Gears 5, senza dimenticare Forza Motorsport 8. Anche Age of Empire IV è nei pensieri di molti, ma il re della serata dovrebbe essere la nuova Xbox (Scarlet, Lockhart o Anaconda che sia).

Bethesda Showcase

Alle ore 2.30 del mattino italiano, il 10 giugno, potremo seguire in diretta il Bethesda Showcase. Dovremo riempire le tazze di caffé per resistere fino a quell’ora, ma potrebbe valerne la pena visto che sono attese novità su DOOM Eternal, Fallout 76 e The Elder Scrolls Online. Anche Wolfenstein troverà probabilmente spazio, visto che è in lavorazione un episodio VR (Cyberpilot) e il capitolo co-op Youngblood. Purtroppo, già sappiamo che The Elder Scrolls VI e Starfield non saranno dei nostri.

PC Gaming Show

Alle 19.00 del 10 giugno, invece, potremo concentrarci sul mondo PC e scoprire quali sono le ultime novità in questo ambito. Attualmente non si sa quasi nulla, se non che dovrebbe trovare spazio Satisfactory. Lo scorso anno il PC Gaming Show ha avuto un più che discreto seguito, con un picco di spettatori di 1.9 milioni. Vedremo se anche quest’anno potremo gioire di fronte a tante novità.

Ubisoft

Il 10 giugno si concluderà con la conferenza di Ubisoft alle ore 22.00. È altamente probabile che verranno concessi vari minuti a The Division 2 e a Rainbow Six Siege, che dovrebbero svelare nuovi contenuti in arrivo. I fan sperano inoltre di poter scoprire qualcosa di nuovo su Skull & Bones e Beyond Good & Evil 2. Dopo le conferme di Schreier, pare più che scontato che lo show ci “sorprenderà” con l’annuncio di Watch Dogs 3, ambientato a Londra: i rumor sono rumor, in ogni caso, quindi aspettiamo conferme ufficiali.

Devolver Digital

Infine, anche se non sappiamo con precisione l’orario e la data, siamo certi che Devolver Digital sarà dei nostri. Le precedenti conferenze del publisher indie si sono rivelate a dir poco folli. Tra un inaspettato gore e una manciata di trailer dei migliori indie in arrivo, l’evento potrebbe ancora una volta divertirci e darci tanto da attendere, se non si desiderano unicamente videogame AAA.

E3 2019: date e orari delle conferenze

Queste sono le conferenze dell’E3 2019 confermate fino a questo momento. Aggiorneremo l’articolo quando ci saranno nuove informazioni ufficiali. Diteci, quale di queste conferenze attendente maggiormente? Quali sono le vostre aspettative?

