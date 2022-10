Qualche settimana fa ci eravamo lasciati con la promessa di tornare molto presto a parlare delle novità in arrivo a ottobre su Xbox Game Pass. Grazie al servizio in abbonamento Microsoft anche il mese di ottobre si sta delineando come uno dei più ricchi e variegati per i giocatori, tanto che i nuovi arrivi previsti per questa seconda metà del mese sono ancora una volta tantissimi e di alta qualità. Ma non perdiamoci in inutili preamboli e gettiamoci alla scoperta delle novità in arrivo.

Partiamo citando A Plague Tale Requeim, il nuovo gioco di Asobo Studio che è disponibile su Xbox Game Pass (potete abbonarvi anche grazie ad Amazon) proprio a partire da oggi. Come il suo predecessore A Plague Tale Innocence, ritroviamo i fratelli Amicia e Hugo intenti a vivere una serie di disavventure in una crudissima Francia medievale divisa tra elementi reali e di fantasia. Ma la nuova opera di Asobo è solo un dolce antipasto a tutta una serie di altre grandi esperienze da non perdere.

Su Xbox Game Pass sta arrivando anche uno dei JRPG più amati e influenti degli ultimi anni. Si tratta ovviamente di Persona 5, col titolo Atlus che farà il suo debutto all’interno del catalogo del servizio Microsoft nella sua versione Royal. In questa edizione i giocatori potranno godere dell’esperienza definitiva vivendo le avventure dei Phantom Thieves con tanto di diverse ore di contenuti inediti rispetto alla versione base del gioco.

here to clear up rumors that these games are coming soon. the rumors are truehttps://t.co/5iGcH7EhtL pic.twitter.com/yO3F4ejZlo — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 18, 2022

Vediamo ora nel dettaglio tutti i giochi in arrivo su Xbox Game Pass con le rispettive date di rilascio: