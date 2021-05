Xbox Game Pass e Live Gold: è in arrivo un grosso cambiamento?

Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft che consente ai giocatori di accedere a un vasto catalogo di titoli, è suddiviso in due piani: un abbonamento base da 9,99€ mensili e Ultimate, invece, da 12,99€ mensili. Quest’ultimo, oltre all’accesso alla vasta libreria, consente agli utenti di usufruire di Xbox Live Gold e di EA Play, il servizio in abbonamento di Electronics Arts. Stando ad un membro dello staff di Xbox Era, l’abbonamento base, ovvero quello da 9,99€, potrebbe presto inglobare anche l’abbonamento Gold (che, al momento, costa 9,99€).

XboxEra, ha postato un’immagine (disponibile sopra questo paragrafo) mostrante i piani d’abbonamento di Microsoft. Nella finestra dedicata a Game Pass base, è possibile notare un nuovo punto all’elenco, indicante l’inclusione di Live Gold. Microsoft ha intenzione di rendere gratuito il suo abbonamento Gold, ma aumentando o meno i prezzi di listino? Purtroppo, è ancora presto per rispondere precisamente a questa domanda, almeno fin quando Microsoft non romperà il silenzio a riguardo. D’altronde, i ragazzi del sito sopracitato, hanno provato ad avviare titoli multiplayer soltanto con Game Pass base, riscontrando che non è ancora possibile.

Per restare aggiornati sui possibili sviluppi legati a Xbox Game Pass e Xbox Live Gold, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division. Nel frattempo, date un’occhiata al catalogo completo dei titoli disponibili su Game Pass, cliccando qui.

Inoltre, sapevate che il remake di Destroy All Humans! è adesso disponibile all’interno del servizio targata Xbox? Vi riportiamo qui di seguito una breve descrizione del gioco: “Il ritorno di un cult! Terrorizza i terrestri degli anni 50 nei panni dell’alieno Crypto-137. Estrai il loro DNA, distruggi il governo degli Stati Uniti in questo fedele remake della leggendaria avventura a base di invasioni aliene. Annienta gli umani con un arsenale di armi aliene e abilità psichiche. Riduci in cenere le loro città con il tuo disco volante! Sarà un grande passo… sull’umanità!”