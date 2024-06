Xbox Game Pass: ecco i giochi in arrivo a giugno (ci sono diverse sorprese!)

Microsoft ha annunciato l'arrivo di nuovi titoli su Xbox Game Pass, disponibili da oggi fino a metà giugno. Tra questi rientrano il ritorno di Octopath Traveler e l'introduzione del suo seguito, Octopath Traveler 2. Entrambi i giochi di ruolo in HD-2D, sviluppati dalla Square Enix, sono infatti ora accessibili tramite Game Pass per cloud, console e PC.

Un'altra novità di rilievo è Still Wakes the Deep, realizzato dal team di The Chinese Room, già noto per "Everybody's Gone to the Rapture". Si tratta di un gioco di horror atmosferico ambientato su una remota piattaforma petrolifera scozzese, monitorato da tempo dalla critica di Eurogamer.

Xbox Game Pass: i giochi in arrivo a giugno

Ecco l'elenco completo dei giochi che saranno disponibili su Xbox Game Pass all'inizio di giugno:

Octopath Traveler (Cloud, Console e PC) - Disponibile ora

(Cloud, Console e PC) - Disponibile ora Octopath Traveler 2 (Cloud, PC e Xbox Series X/S) - Disponibile ora

(Cloud, PC e Xbox Series X/S) - Disponibile ora Depersonalization (PC) – 12 giugno

(PC) – 12 giugno Isonzo (Cloud, Console e PC) – 13 giugno

(Cloud, Console e PC) – 13 giugno The Callisto Protocol (Cloud, Console e PC) - 13 giugno

(Cloud, Console e PC) - 13 giugno Still Wakes the Deep (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 18 giugno

Per gli appassionati di Dead Space, il Callisto Protocol, creato dallo studio Striking Distance di Glen Schofield, rappresenta un'aggiunta significativa da non perdere (qui trovate la nostra recensione).

Xbox Game Pass: i giochi che lasciano il catalogo a giugno

Come sempre, con l'aggiunta di nuovi giochi, Microsoft prevede anche delle rimozioni. Il 15 giugno, cinque titoli lasceranno Xbox Game Pass, tra cui: