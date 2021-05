Xbox Game Pass: servizio sempre più importante, aumenta le vendite dei giochi

Da diversi anni Xbox Game Pass è diventato un punto fondamentale per gli utenti Xbox. Il servizio di Microsoft ha fatto innamorare tutti gli appassionati proponendo una libreria in continua evoluzione da poter sfruttare ad un prezzo estremamente conveniente, utile per scoprire opere passate. Con l’arrivo della console di nona generazione la società americana non ha sfruttato al meglio le sue potenzialità, non proponendo ancora giochi tripla A.

C’è da dire che grazie a Xbox Game Pass c’è stato un avvicinamento anche per coloro che non sono avvezzi all’ecosistema targato Microsoft, utile per recuperare vecchie glorie del calibro di Halo oppure Gears of War. Stando a quanto riportato dall’analista Mat Piscatella il servizio non intaccherebbe le vendite dei giochi ma al contrario le aumenterebbe grazie all’effetto networking.

“Ancora nessun segno che Xbox Game Pass cannibalizzi il volume delle vendite. Segno che il servizio possa in qualche modo aumentare le vendite dei giochi grazie all’effetto networking”. Queste sarebbero le parole di Piscatella il quale ha avviato una discussione abbastanza accesa che vi invitiamo di visualizzare per intero.

Still no sign that Game Pass cannibalizes sales volume. Still signs that Game Pass may increase sales volume due to networking effect. The debates continue… — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 27, 2021

Che Xbox Game Pass sia un servizio essenziale per il futuro di Microsoft è cosa ormai risaputa da tempo ormai. La preoccupazione era appunto che questo poteva compromettere le vendite generali dei titoli portando il tutto in negativo. Non sarebbe quindi così, ma anzi aumenterebbe i profitti sotto tutti i punti di vista. Ovviamente ad oggi non esiste nulla di concreto, vedremo in futuro se Piscatella avrà ragione o meno. Voi intanto fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Vi invitiamo infine a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire eventuali dettagli riguardanti Xbox ed il suo incredibile servizio.