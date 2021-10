Xbox: gli SSD arrivano fino a 2 TB! Ecco i nuovi modelli ufficiali

Solo la settimana scorsa erano stati annunciati i nuovi SSD da 1 TB targati Seagate, dei sistemi di archiviazione dati ufficiali della console chiamati “Expansion Card“. Nelle ultime ore, il sito di Xbox ha rivelato nuovi tagli di questi dispositivi: 512 GB e 2 TB.

Mentre da un lato il Game Pass permette ai giocatori di avere una libreria digitale di videogiochi a portata di mano ovunque, l’archiviazione locale dei videogiochi su Xbox Series X|S viene potenziata dalle Expansion Card ufficiali delle console next-gen, speciali SSD di Seagate che si applicano tramite porte create appositamente per loro e permettono un’archiviazione dei propri titoli preferiti in maniera del tutto sicura e agevole.

L’SSD Expansion Card per Series X|S da 512 GB sarà presto disponibile al pre-order in queste ore per un prezzo che si aggira attorno ai 140€, e il suo lancio avverrà nel mese di novembre. Il taglio da 2 TB invece ha un prezzo di circa 400€, verrà reso pre-ordinabile a novembre e arriverà alle console dei videogiocatori durante il mese di dicembre. L’SSD da 2 TeraByte inoltre sarà anche il prossimo prodotto con il distintivo “Designed for Xbox Limited Series” che garantisce qualità estrema per performance e design.

I due nuovi SSD di Xbox si aggiungono alla Expansion Card già annunciata da 1 Tera. Tali dispositivi si inseriscono nelle porte Storage Expansion sul retro delle console next-gen e possono essere utilizzati per installare giochi, per giocare direttamente da essi, e per spostare o copiare i titoli tra la memoria locale e quella esterna. Rispetto a tradizionali SSD esterni, le Expansion Card Seagate sono progettate per fornire alte prestazioni all’interno dell’ecosistema di Microsoft. Il sistema di questi SSD infatti sfrutta l’architettura Xbox Velocity per fornire le stesse prestazioni costanti dell’SSD interno della console, garantendo quindi la stessa esperienza di gameplay indipendentemente da dove venga lanciato il gioco.