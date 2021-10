SSD economici per Xbox Series X|S | I migliori del 2021

Con le nuove console next-gen introdotte ormai nelle case dei videogiocatori da almeno un anno, si fa sempre più necessaria la ricerca di spazio per archiviare i propri giochi acquistati che, ormai, diventano sempre di più. Ok, vi serve un SSD… ma a che prezzo? Le soluzioni ufficiali di Xbox Series X|S sono molto pratiche da usare visto che sono state ottimizzate proprio per l’utilizzo con le due console next-gen di Microsoft, ma esistono altri metodi alternativi che sicuramente pesano meno sul vostro portafoglio.

Ecco perché in questa guida vi consigliamo i migliori SSD economici per Xbox Series X|S presenti sul mercato, una lista sempre aggiornata di tutti i prodotti più convenienti senza sacrificare velocità e qualità. Prima di avventurarvi in questa lista di consigli per gli acquisti, magari consultate anche i migliori Hard Disk esterni per Xbox Series X|S, i migliori SSD e i migliori controller per Xbox.

SSD economici per Xbox Series X|S, i migliori

Crucial CT1000, il più economico e il più veloce

Tra gli SSD economici per Xbox Series X|S migliori, il modello Crucial CT1000, declinato nelle varianti X6 e X9, è sicuramente la soluzione meno dispendiosa. Entrambi i modelli sono versatili e si adattano benissimo all’archiviazione dei giochi per le console next-gen grazie alla loro versatilità. Per quanto riguarda l’X6, assicuratevi anche di procurarvi un adattatore USB-A, ma nel caso non aveste fate attenzione perché alcuni prodotti sono venduti in bundle con esso. La velocità di lettura di Crucial CT1000 si aggira tra i 540 MB/s (modello x6, il più economico) e i 1050 MB/s (modello x8, il più veloce), e la loro compattezza rende gli apparecchi utili in mobilità. Proprio per supportare questa funzione maneggevole, la scocca è in grado di resistere a cadute da circa 2 metri di altezza e a temperature estreme.

Western Digital Black Desktop D30, il più adatto alla next-gen

L’SSD WD Black Desktop D30 è un’altra soluzione molto economica e veloce in termini di lettura (900 MB/s), ma è anche il modello che più si adatta all’archiviazione dei giochi next-gen. Il D30, infatti, è stato progettato specificamente per il gaming via console di nuova generazione, con velocità di lettura potenziate proprio per ridurre i caricamenti. L’elegante design della scocca inoltre è un plus non indifferente se avete a cuore l’estetica della vostra postazione da gaming.

SureFire Gaming SSD, il più bello

Parlando di estetica, non potevamo non includere tra i migliori SSD economici per Xbox Series X|S anche il SureFire Gaming SSD, un dispositivo con una scocca davvero adatta al gaming grazie alle grafiche e ai led RGB. La velocità di lettura del SureFire si aggira attorno ai 450 MB/s, sicuramente non il massimo della velocità, ma comunque in grado di tener testa alle altre soluzioni di questa lista grazie a un prezzo dannatamente competitivo.

Seagate Expansion SSD, il più compatto

Il Seagate Expansion SSD si aggiudica un posto tra gli SSD economici per Xbox Series X|S grazie al suo prezzo competitivo e alla sua compattezza, nonostante una velocità da 400 MB/s. La piccolezza dell’Expansion SSD di Seagate rende il dispositivo così leggero e compatto da entrare perfettamente in tasca, per una portabilità più che agevole: le sue dimensioni ridotte sono ideali per portare a spasso i propri giochi archiviati, magari a casa di un amico con l’Xbox o semplicemente per fare qualche viaggio accompagnati dalla propria console.

Sandisk Extreme SSD Portatile, il migliore per rapporto qualità/prezzo

Il vero campione degli SSD economici per Xbox Series X|S è sicuramente il SanDisk Extreme SSD Portatile. Il motivo? Ha tutto, con una buona velocità media di lettura (550 MB/s), con diverse dimensioni di archiviazione e a un prezzo che rientra sotto i 200€ (tenendo come unità di misura 1 TB). Il SanDisk Extreme SSD non è solo economico, è anche così compatto da poter essere usato come portachiavi, e la sua scocca è anti-scivolo, idrofoba e anti-urto, mentre le dimensioni di archiviazione partono dai 250 GB per arrivare fino ai 2 TB.

Come scegliere tra gli SSD economici per Xbox Series X|S

Spazio di archiviazione

Scegliere l’SSD che più vi fa comodo è un’operazione imprescindibile dallo spazio di archiviazione. Scegliete bene le dimensioni del vostro dispositivo: se giocate a molti giochi c’è il rischio che l’SSD che avete preso non riesca a contenerli tutti, viceversa se giocate a poca roba, prenderne uno troppo grande potrebbe essere uno spreco di risorse.

Velocità di lettura

Per il momento non c’è alcun metodo ufficiale per riprodurre giochi di Xbox Series X|S dal proprio SSD, questo vuol dire che tali dispositivi al momento fungono solo da archiviazione della vostra collezione videoludica. In questo caso, la velocità di lettura degli SSD può essere essenziale qualora siate dei giocatori compulsivi che giocano continuamente a tanti videogame diversi nel corso della settimana, tanto da essere costretti a scambiarli dall’archiviazione interna dell’Xbox all’SSD in continuazione. Nel caso contrario, non badate troppo alla velocità di lettura… l’importante è che non si arrivi sotto i 100 MB/s se avete poco tempo per giocare.

Interfaccia di connessione

Gli SSD economici per Xbox Series X|S che vi abbiamo presentato in questo articolo non sono prodotti ufficiali di Microsoft, per questo motivo alcuni dei prodotti listati da noi potrebbero essere stati pensati a più funzioni del semplice gaming per console: questo potrebbe voler dire che alcuni prodotti hanno bisogno di adattatori per essere collegati alla vostra Xbox, come accade con il Crucial CT1000X6.