Xbox: ecco i nuovi SSD esterni ufficiali

In questi giorni sono trapelati i nuovi SSD esterni targati Seagate specifici per Xbox, e l’azienda ha appena reso ufficiale il rilascio di uno di questi, l’opzione da 1 Tera super veloce con attacco USB con tanto di LED verde e garanzia di 3 anni.

Le schede SSD vendute a parte

Il nuovo Xbox Game Drive di Seagate è un SSD da 1 TB che sarà disponibile ufficialmente nel corso di questo ottobre 2021 e sarà dotato di prestazioni “flash speed” e di porta USB 3 per permettere trasferimenti di dati rapidissimi tra console e disco di archiviazione esterno. Sul nuovo SSD Seagate è possibile anche eseguire i giochi di Xbox One in modalità retro-compatibilità sui sistemi di Series X e Series S. In futuro potrebbero essere rilasciate soluzioni con diverse dimensioni di archiviazione.

Ovviamente nessun dispositivo può essere adatto al gaming senza un po’ di led. In questo caso l’SSD di cui stiamo parlando è dotato di luci LED color verde Xbox, per ribadire anche con segnali luminosi la sua compatibilità con le console di Microsoft. Il dispositivo di archiviazione esterno tuttavia può essere utilizzato tranquillamente anche con un PC, ma se state cercando una soluzione del genere per la vostra Xbox forse è meglio guardare a questo prodotto. Seagate promette anche tre anni di garanzia Rescue Data Recovery Service: l’azienda cercherà di recuperare gratuitamente qualsiasi dato in caso di danneggiamento del disco.

Photo Credit: Sintech

L’SSD Seagate Xbox Game Drive sarà lanciato questo ottobre anche se l’esatta finestra di lancio è ancora ignota. Il suo presso si aggira intorno ai 170$ (circa 147€), una soluzione di certo non molto economica, ma sicuramente molto più conveniente delle uniche schede di espansione Seagate per Xbox che al momento vengono vendute a prezzi superiori. Ci si aspetta che presto le altre schede trapelate vengano ufficializzate, incluse le soluzioni più economiche. Nel frattempo vi ricordiamo che un utente ha scoperto un modo per utilizzare SSD standard sulle console Microsoft.