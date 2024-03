Migliori SSD economici Xbox Series X|S (marzo 2024)

Con le nuove console next-gen introdotte ormai nelle case dei videogiocatori ormai da qualche tempo, si fa sempre più necessaria la ricerca di spazio per archiviare i propri giochi acquistati che, ormai, diventano sempre di più. Ok, vi serve un SSD... ma a che prezzo? Le soluzioni ufficiali di Xbox Series X|S sono molto pratiche da usare visto che sono state ottimizzate proprio per l'utilizzo con le due console next-gen di Microsoft, ma esistono altri metodi alternativi che sicuramente pesano meno sul vostro portafoglio.

In questo nuovo aggiornamento datato marzo 2024 non abbiamo aggiunto nuovi prodotti, ma controllato tutti i link d’acquisto per assicurarvi degli acquisti sicuri e al miglior prezzo. Non mancheremo di tenere aggiornata la guida qualora dovessimo ritenere opportuno sostituire alcuni dei prodotti al momento in elenco.

Prima di continuare, però, vogliamo raccontarvi alcune informazioni fondamentali e rispondere a dei quesiti che sicuramente parte della nostra community potrebbe avere. Partiamo dalla più semplice: perché acquistare un SSD portatile? Cominciamo dicendo che la console di casa Xbox, a differenza della rivale PlayStation 5, non consente l'installazione di SSD interni; l'unica alternativa per espandere lo spazio e installare altri giochi pensati solamente per la next-gen è la Seagate Card lavorata in collaborazione con Microsoft. Tutti gli altri giochi, però, quelli pensati per Xbox One, 360 e la prima Xbox, potranno essere avviati anche se installati in memorie esterne. A differenza delle tradizionali HDD, abbiamo pensato bene, all'interno di questa guida, di suggerirvi soltanto dei modelli SSD, perché più veloci. Dunque, rispondendo alla domanda sopra: acquistare una memoria esterna è il modo più rapido e comodo per installare quanti più giochi possibili.

Ecco perché in questa guida vi consigliamo i migliori SSD economici per Xbox Series X|S presenti sul mercato, una lista sempre aggiornata di tutti i prodotti più convenienti senza sacrificare velocità e qualità. Prima di avventurarvi in questa lista di consigli per gli acquisti, magari consultate anche i migliori Hard Disk esterni per Xbox Series X|S, i migliori SSD e i migliori controller per Xbox.

NB: vi ricordiamo che gli SSD esterni non permettono di far girare i videogiochi Xbox Series X|S, ma solo quelli Xbox One, Xbox 360 e Xbox. Ovviamente è possibile immagazzinare tutti i giochi, compresi quelli Series X|S, per poterli spostare eventualmente dopo.

Spazio di archiviazione

Scegliere l'SSD che più vi fa comodo è un'operazione imprescindibile dallo spazio di archiviazione. Scegliete bene le dimensioni del vostro dispositivo: se giocate a molti giochi c'è il rischio che l'SSD che avete preso non riesca a contenerli tutti, viceversa se giocate a poca roba, prenderne uno troppo grande potrebbe essere uno spreco di risorse. Inoltre, tenete ben a mente che la capienza del dispositivo andrà ad influenzare moltissimo il prezzo dell'SSD. Per cui, nel caso voleste risparmiare qualcosina, optate per delle taglie da 500GB o 1TB. Chiaramente, qualora vogliate sì risparmiare, ma anche tanto, tantissimo spazio per i vostri giochi, il consiglio è di selezionare un marchio meno famoso.

Velocità di lettura

Per il momento non c'è alcun metodo ufficiale per riprodurre giochi di Xbox Series X|S dal proprio SSD, questo vuol dire che tali dispositivi al momento fungono solo da archiviazione della vostra collezione videoludica. In questo caso, la velocità di lettura degli SSD può essere essenziale qualora siate dei giocatori compulsivi che giocano continuamente a tanti videogame diversi nel corso della settimana, tanto da essere costretti a scambiarli dall'archiviazione interna dell'Xbox all'SSD in continuazione. Nel caso contrario, non badate troppo alla velocità di lettura... l'importante è che non si arrivi sotto i 100 MB/s se avete poco tempo per giocare.

Interfaccia di connessione

Gli SSD economici per Xbox Series X|S che vi abbiamo presentato in questo articolo non sono prodotti ufficiali di Microsoft, per questo motivo alcuni dei prodotti listati da noi potrebbero essere stati pensati a più funzioni del semplice gaming per console: questo potrebbe voler dire che alcuni prodotti hanno bisogno di adattatori (acquistabili separatamente) per essere collegati alla vostra Xbox, come accade con il Crucial CT1000X6.

Resistenza a urti, liquidi e polvere

Uno degli aspetti che si potrebbe voler tenere in considerazione, quando si sceglie uno degli SSD economici per Xbox Series X|S che vi abbiamo presentato in questo articolo, è sicuramente la presenza di alcune caratteristiche aggiuntive che vanno oltre allo spazio disponibile all'interno del SSD e alla sua velocità di lettura. Nel caso del SanDisk Extreme SSD, ad esempio, ci si può imbattere nella dicitura: " Impermeabile e resistente alla polvere, classe IP-55". Ma cosa significa, esattamente, "Classe IP-55"?

Il grado IP-XX (spesso indicato anche come "classe") riassume con una sigla, il livello di protezione di un'apparecchiatura dall'ingresso della polvere, tale da non interferire con il funzionamento del dispositivo, oltre che quanta acqua possa venire proiettata con un getto sull'involucro, in tutte le direzioni, senza provocare effetti dannosi. Ovviamente più alto è il valore maggiore sarà la protezione.

Nel caso specifico del SanDisk Extreme SSD, siamo di fronte a un dispositivo capace di resistere alla polvere e agli spruzzi d'acqua in cui ci si può imbattere nell'uso quotidiano, un valore più che sufficiente per un SSD pensato per essere trasportato all'interno di una borsa e appoggiato sulle più disparate superfici durante le sessioni di lavoro in mobilità.

Prezzo

Infine, il prezzo. Ebbene sì, come ormai di consueto nelle nostre guide all'acquisto, proviamo a darvi anche un'indicazione relativa al costo dei prodotti, in questo caso delle memorie SSD portatili per le console Xbox Series X|S. Partiamo col dirvi che, come nostro solito, abbiamo selezionato tanti prodotti, tutti indirizzati a differenti categorie di utenza. I più consigliati da noi, però, sono sostanzialmente due: il Seagate Game Drive SSD che, venduto a 129€ vi assicura anche due mesi di abbonamento al Game Pass (davvero niente male!); e il SanDisk Extreme SSD che, a poco più di 120€ vi assicura una velocità di lettura molto elevata per un dispositivo portatile e un design di tutto rispetto persino resistente alla polvere. Ovviamente, volendo, è possibile scendere ancora di più con il prezzo, ad esempio selezionando delle memorie meno capienti. Questi due modelli, però, sono secondo noi i più vantaggiosi!