Xbox: puoi scaricare un gioco senza comprarlo, idea rivoluzionaria

L’acquisto di giochi digitali è la norma nel mondo PC da molti anni, mentre su console vi è stata sempre una certa resistenza. Il digitale comporta alcuni vantaggi, come la possibilità di fare il preload ed evitare così di attendere per il download al D1 effettivo del gioco. Su disco, invece, si è costretti ad aspettare di averlo in mano e poterlo inserire nella console, così da dare il via a tutti gli aggiornamenti necessari per avviarlo senza problemi. Ora, però, Xbox dispone di una nuova funzione che permette di scaricare un gioco senza comprarlo.

L’informazione arriva da Jerko Cilas, streamer e utente di Twitter. Cilas spiega che è possibile, anche senza possedere il gioco o averlo preordinato, istallare un gioco su Xbox. Per poterlo fare, al momento, è necessario usare la versione beta dell’app Xbox in formato Android, ma è possibile che la funzione venga allargata anche alla console stessa.

Here's proof that I didn't preorder Valhalla, but I can install it through the new Xbox preload functionality. For now, you need Xbox (beta) Android app to initiate the download. Now I can either purchase a 💿 version or the digital one. Either way, the game will be ready. https://t.co/1QR52YWsub pic.twitter.com/TgmO3rfUBk — Jerko Cilas 🐧 (@DarthChillash) September 23, 2020

Ecco perché è una grande idea per Xbox

Se non siete certi di come possa funzionare o dei possibili vantaggi, ecco una veloce spiegazione.

Quando si inserisce un gioco su disco per la prima volta, la console istalla i file del gioco (e in caso fa il download di patch disponibili, se sei connesso online). Il gioco viene sempre eseguito tramite l’HDD della console, non direttamente tramite il disco. Il disco è però necessario come “prova di acquisto” offline. Per poter avviare il gioco è sempre necessario avere una “prova di acquisto”, che sia il disco suddetto o l’acquisto della versione digitale.

Poter fare il download del gioco e delle relative patch prima ancora di comprare il gioco non è diverso dal fare un pre-load della versione digitale, ovviamente. La vera novità è per chi vuole acquistare il gioco su disco, il quale non dovrà attendere più per l’istallazione e il download delle patch.

Inoltre, è perfetto per chi ha deciso di acquistare un gioco ma non può eseguire il pagamento subito. Oppure, è utile per chi sa che potrà sfruttare un periodo gratuito di Xbox Game Pass o Gold e vuole eseguire il download del gioco in anticipo, così da non perdere tempo durante la breve prova gratuita. Oppure, è possibile far eseguire il download a un amico, così quando gli si darà il disco potrà (o potrete) giocare immediatamente.

È innegabilmente una funzione di accessibilità molto utile che semplifica la gestione dei propri file all’interno delle console. Per ora non sappiamo se PlayStation 5 avrà una funzione simile, ma sappiamo che permetterà di eseguire il download di parti del gioco (ad esempio, solo il single player e non il multigiocatore, o viceversa) e di eliminare parti del gioco non più utili, così da risparmia spazio sull’SSD.