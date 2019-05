Xbox Scarlett: all’E3 2019 non sarà mostrata la console, ma verranno svelati alcuni dettagli secondo un insider

Xbox Scarlett sarà mostrata all'E3 2019? Secondo un insider sì, ma non esattamente nel modo in cui tutti speriamo: ecco tutti i dettagli in merito.

In questi ultimi giorni, è apparso online un leak riguardante l’E3 2019 e, più precisamente, la conferenza di Microsoft. Sono stati svelati molti dettagli interessanti, per quanto non confermabili, che potete leggere a questo indirizzo. Il leaker, però, non si è limitato a parlare di giochi e di Project xCloud, ma si è espresso ora anche in relazione alla console next-gen della casa di Microsoft: Xbox Scarlett.

Secondo Braldryr, questo il nickname del leaker, Microsoft non ha intenzione di mostrare Xbox Scarlett durante l’evento, ma vuole semplicemente pubblicare un teaser, similarmente a quanto fatto con Project Scorpio, poi divenuto Xbox One X. Al tempo stesso, i fan non rimarranno a bocca asciutta in quanto la società dovrebbe rivelare una parte delle specifiche tecniche.

Il filmato di presentazione, inoltre, dovrebbe confermare che la next-gen di casa Microsoft è in realtà composta da due modelli di console, ovvero gli ampiamente rumoreggiati Lockhart e Anaconda. Come sappiamo, uno dovrebbe essere un modello meno potente, probabilmente dedicato solo la digitale e quindi senza lettore ottico, mentre il secondo dovrebbe essere un modello di fascia alta.

Secondo l’insider, Microsoft parlerà della RAM, della banda di memoria, della CPU, confermerà la presenza di un SSD nella console, al pari di PS5, il supporto al Ray-Tracing e i TeraFLOPS. Come ci si potrebbe aspettare, il leaker afferma che il prezzo e la data di uscita non saranno discussi.

Ripetiamo che si tratta solo di rumor e non sono informazioni ufficiali. Per sapere se tutto questo è vero, dovremo aspettare la conferenza dell’E3 2019: se volete sapere le date di tutti gli eventi di tutti gli sviluppatori, potete leggere il nostro articolo dedicato e costantemente aggiornato.