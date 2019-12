Xbox Scarlett: il nome ufficiale sarà creato secondo una regola precisa, dice Phil Spencer

Quando si parla di una nuova generazione di console, i giocatori vogliono scoprire le specifiche tecniche, i giochi esclusivi, il prezzo, l’aspetto e molto altro, ma c’è un elemento che deve arrivare prima di tutti gli altri: il nome. Senza un nome con il quale fare riferimento alla nuova macchina da gioco è complicato parlarne. Nel caso di PlayStation, è facile per l’utenza parlare di “PS5” e “PlayStation 5”: tali termini sono stati utilizzati ancora prima dell’ufficializzazione da parte di Sony. Nel caso di Xbox, invece, la questione è più complessa e il nome in codice Xbox Scarlett (poi ufficializzato in Project Scarlett) è meno “accessibile”.

Sappiamo bene, però, che Microsoft non ha mai voluto nominare le proprie console secondo una semplice sequenza numerica. Qual è quindi la regola “ufficiale” della casa di Redmond? Phil Spencer, capo di Xbox, ha parlato con Stevivor e ha spiegato che ogni nome viene deciso a seconda delle caratteristiche uniche della nuova console. Xbox 360 rappresentava “un’esperienza di intrattenimento che girava attorno alla scatola, la quale diveniva il centro del divertimento“. Xbox One, invece, rappresenta il “tutto in uno“.

Quale può essere il nome ufficiale di Xbox Scarlett? Per ora è difficile capirlo: dovremo vedere in azione la campagna di marketing di Microsoft per poter avere un’idea della filosofia alla base della nuova console, anche se probabilmente a quel punto il nome sarà già stato ufficializzato.

La next-gen sarà di certo sempre più legata al digitale, ai servizi e al cloud: saranno questi gli elementi chiave per deciderne il nome? Oppure Microsoft vorrà puntare su qualcosa che faccia capire che Xbox Scarlett è una console molto accessibile: non dimentichiamo che questo è uno degli elementi più pubblicizzati finora dalle due console (l’SSD che riduce i caricamenti o, come indicato dai rumor, la possibilità di usare il cloud per giocare in attesa del download del gioco). Diteci, voi cosa ne pensate? Che nome apprezzereste?