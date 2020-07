Xbox Series S avrà un design poco next gen

Nel corso dell’ultimo periodo, Xbox Series X non è stata l’unica console di casa Microsoft a finire sotto i riflettori. Stando alle diverse voci di corridoio che si sono susseguite, sembra che la casa di Redmond abbia intenzione di lanciare sul mercato ben due diverse console next gen. Xbox Series S, a differenza di Series X non è ancora stata annunciata in modo ufficiale, ma i rumor sull’esistenza di questa seconda console sono sempre di più e c’è chi da già per scontato che prima o poi verrà annunciata.

Proprio per la mancanza di qualsiasi tipo di ufficialità a riguardo, non abbiamo idea di quale sia il design di Xbox Series S, anche se stando ad alcuni render fan made molti pensano alla console come a un piccolo cubetto bianco. A dare un nuovo spunto di riflessione sulla probabile seconda console Microsoft next gen è stato Jaz Corden di Windows Central, il quale ha parlato del design di Series S come ad una versione più piccola di Xbox One S.

I know a lot of us are using the great Xbox Series "S" concept art that looks like a Gamecube right now (since we don't really have anything else), but Lockhart actually looks a bit more like an Xbox One S, without a disc drive. — Jez in quarantine ☣ (@JezCorden) July 1, 2020

Composizione fan made

Il redattore sembra essere molto sicuro delle sue parole, aggiungendo infine che a differenza di Xbox One S, questa seconda versione della prossima console di nuova generazione Microsoft non presenterà alcun lettore Blu Ray. Se ciò dovesse essere confermato in via ufficiale, vorrà dire che anche Microsoft punterà ad una next gen con doppia console, con una delle due che sarà improntata completamente al digitale.

Sebbene queste vocio di corridoio su Xbox Series S siano sempre di più, e sempre più insistenti, attualmente manca un qualsiasi tipo di annuncio ufficiale. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni pubblicate da Jez Corden? Come ve lo aspettate il design di Xbox Series S?