Xbox Series X: UFFICIALE la data dell’evento dei giochi esclusivi

Luglio 2020, a differenza di quello degli scorsi anni, sarà foriero di grandi novità. La cancellazione dell’E3 ha infatti spinto molte società a cambiare i propri piani di presentazione e ritardare gli eventi. Questo mese avremo quindi modo di vedere in azione i giochi di Ubisoft e, sopratutto, i titoli esclusivi per next-gen di Microsoft. Xbox Series X mostrerà i propri pezzi da novanta. Quali giochi esclusivi vedremo? Qual è la data ufficiale dell’evento di presentazione? Ora, abbiamo alcune risposte.

Xbox Series X: data ufficiale dell’evento

Microsoft ha finalmente svelato la data ufficiale dell’evento di presentazione dei giochi esclusivi di Xbox Series X. In tale conferenza potremo vedere in azione molteplici giochi di primo piano, molto attesi dal pubblico. Il gioco da segnarvi sul calendario è il 23 luglio 2020, come indicato dai leak degli insider. L’orario italiano è le 17:00 con il pre-show di Geoff Keighley, ma la presentazione effettiva inizierà un’ora dopo, alle 18:00.

I giochi che verranno mostrati

Ora che sappiamo qual è la data ufficiale dell’evento di Xbox Series X, la domanda alla quale rispondere è: quali sono i giochi che verranno mostrati? Per ora, ufficialmente, sappiamo per certo che ci sarà (largo) spazio per Halo Infinite. Il nuovo sparatutto di 343 Industries è uno dei videogame più attesi dai giocatori: certo, sarà disponibile anche su PC e Xbox One, ma tutti siamo curiosi di vederlo in versione next-gen.

Oltre ad Halo Infinite, non abbiamo informazioni ufficiali, ma gli Xbox Games Studios possono contare su molteplici team e relativi giochi. Grounded, Senua’s Saga Hellblade 2, Everwild e il nuovo gioco di Obsidian sono ad esempio alcuni nomi già noti che meriterebbero per certo un po’ di spazio. Inoltre, da tempo si rumoreggia di un nuovo Fable, in sviluppo presso Playground: per quanto si tratti solo di speculazioni, sono in molto a crederci e sperarci. L’evento di Xbox Series X sarà il momento corretto per svelare un nuovo progetto di tale calibro? Secondo noi sì, ma per saperlo dovremo attendere il 23 luglio, data ufficiale dell’evento.

Dove seguire l’evento

Sarà possibile seguire l’evento tramite i canali ufficiali:

YouTube

Twitch

Facebook

Twitter

Diteci, quali sono le vostre aspettative sull’evento di presentazione dei giochi esclusivi di Xbox Series X? Sperate di vedere un gioco in particolare, o volete tante sorprese?