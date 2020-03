Xbox Series X: Microsoft spiega la scelta della forma particolare della console

Buona parte dei videogiocatori è abituata a tenere la propria console poggiata su una superficie in orizzontale anzichè in verticale: tuttavia, a differenza della precedente generazione di console, la nuova Xbox Series X dovrà ergersi “in piedi”, e Microsoft ha spiegato che la scelta del design della console è data dalla necessità di creare delle ventole di raffreddamento quanto più grandi ed efficienti possibile.

La compagnia ha spiegato il suo pensiero in un’intervista con Digital Foundry. Il form factor inusuale della console è dato principalmente da due fattori: la necessità di un drive ottico per poter leggere i dischi e la necessità di ottimizzare il volume del dissipatore di calore per fronteggiare la grande potenza della Xbox Series X. E il risultato finale, come tutti abbiamo potuto notare fin dalla presentazione della console ai Game Awards 2019, è molto più simile ad un frigorifero che ad una console vera e propria. “Jim Wahl ha menzionato come il driver ottico dei dischi dovesse occupare una dimensione, mentre la grandezza del dissipatore di calore ne dovesse occupare una differente; l’altezza della console, infine, serve a favorire al meglio il flusso d’aria all’interno, ed è così che per questo complesso sistema siamo arrivati alla forma quadrata, che tutti amiamo” è quanto riferito da Chris Kujawski, capo designer presso Microsoft, a Digital Foundry.

In aggiunta alla sua forma squadrata, Xbox Series X avrà una ventola nella parte superiore, e posssiederà dei buchi di grandezza maggiore rispetto alle vecchie console in modo tale che l’aria calda che si genera all’interno riesca a fuoriuscire facilmente. Jim Wahl, direttore dell’ingegneria meccanica del progetto, ha dichiarato: “La console ha una ventola che estrae l’aria calda sulla sommità e dei buchi per l’aereazione maggiori, ed è grazie a questo particolare design che la console avrà un flusso d’aria superiore del 70% rispetto alle generazioni precedenti, oltre a permettere il passaggio di più del 20% di aria nel solo dissipatore di calore.”

Quindi, sebbene la Xbox Series X possa davvero avere la forma di un frigorifero, la scelta del design particolare è giustificata dalla necessità di raffreddare la CPU Zen 2 e la GPU basata sull’architettura RDNA presenti all’interno. Resta solo da sperare che, nel suo insieme, il sistema di raffreddamento sia silenzioso, date le sue dimensioni importanti.