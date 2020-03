Xbox Series X, la retrocompatibilità migliorerà i giochi

Microsoft ha deciso di rilasciare nelle ultime ore una carrellata incredibile di nuove informazioni sull’attesissima Xbox Series X, facendoci finalmente assaporare un po’ più da vicino l’agognata next-gen. Tra le caratteristiche ufficiali di Xbox Series X e il design del nuovo controller sono infatti veramente tante le notizie di rilievo rilasciate dal colosso americano.

Xbox Series X, nonostante una veste decisamente orientata al futuro viste le roboanti caratteristiche tecniche, non si dimenticherà però assolutamente dei vecchi giocatori e delle vecchie piattaforme di gioco e integrerà al suo interno un sistema di retrocompatibilità sempre più ricco e ottimizzato. In mezzo alla valanga di annunci che vi stiamo raccontando sulle nostre pagine ha infatti trovato spazio anche questa apprezzatissima feature, che ricordiamo essere già presente su Xbox One e Xbox One X.

La rivoluzionaria Xbox Velocity Architecture permetterà infatti a Xbox Series X di essere pienamente compatibile con tutti i giochi per Xbox One, oltre che a centinaia di titoli per Xbox 360 e la primissima Xbox. Il tutto girerà inoltre decisamente meglio rispetto alle versioni originali, grazie a tutta una serie di ottimizzazioni varie che miglioreranno i tempi di caricamento, renderanno il framerate più stabile e aumenteranno risoluzione e qualità dei videogiochi.

Si tratta quindi di un upgrade deciso, che prosegue sulla strada già tracciata da Microsoft con Xbox One, promettendo di portare il tutto ad un livello successivo e rendendo Xbox Series X la piattaforma perfetta per quanto riguarda la retrocompatibilità

Che ne pensate di questa notizia e del grande supporto alla retrocompatibilità offerto dall’attesissima nuova piattaforma di gioco di Microsoft, secondo voi si tratta di un aspetto importante o di qualcosa di solamente secondario? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!