Xbox Series X ha un segreto sotto la base: ecco qual è

La fine del 2020 sarà per sempre ricordata come l’arrivo di Xbox Series X e PlayStation 5, le due console di prossima generazione di Microsoft e Sony Interactive Entertainment. Attualmente sappiamo già molte cose sulle due macchine da gioco, ma ovviamente non tutto. Non abbiamo, ad esempio, ancora avuto modo di vederle dal vivo ed esaminarle con attenzione. Pian piano, però, emergono nuovi dettagli, come un certo segreto sotto la base di Xbox Series X.

Potreste infatti pensare che le parti più interessanti della console siano all’interno, o che, parlando precisamente dell’esterno, tutto ciò che conta è la parte frontale. La base di Xbox Series X, però, ha una piccola sorpresa. Fin’ora potreste aver immaginato che la console appoggerà con tutta la superficie sul piano della vostra postazione da gioco, ma così non è. È infatti presente un anello di gomma.

Come mostrato dallo YouTuber Brad Sams, la parte inferiore di Xbox Series X presenta un anello di gomma da circa 2 cm mezzo che la mantiene sollevata e permette così una maggiore circolazione dell’aria. Si tratta di una scelta perfettamente sensata, sopratutto che la console di Microsoft ha dimensioni veramente contenute.

Le varie componenti della macchina da gioco sono incastrate all’interno come un perfetto puzzle: una ventilazione di alta qualità è fondamentale per evitare che l’intero sistema si surriscaldi. PS5 ha invece optato per una via diversa, con una forma particolare e dimensioni generose. Purtroppo per ora Sony non ha dato troppi dettagli sulla struttura interna della sua console.

Il segreto di Xbox Series X è stato quindi svelato, ma crediamo che si tratti solo di uno dei molti. Probabilmente, inoltre, saranno i giochi a stupide: l’evento dedicato ai titoli first party arriverà questo mese, secondo i rumor il 23 luglio. Diteci, per cosa siete più eccitati? Per la console in sé e per sé o per i giochi esclusivi?