Yakuza, arriva un nuovo gioco ambientato nel 1915

Project Century è il nuovo ambizioso titolo di Ryu Ga Gotoku Studio, celebre sviluppatore della serie Yakuza. Presentato durante i The Game Awards, questo progetto promette di catapultare i giocatori in un'avventura ambientata nel Giappone del 1915, un'epoca di grandi cambiamenti e tensioni sociali.

Guarda il trailer qui

Il 1915 colloca Project Century all'inizio dell'era Taishō, un periodo di modernizzazione e apertura del Giappone verso l'Occidente. Questa scelta temporale offre agli sviluppatori un terreno fertile per narrazioni complesse e ambientazioni ricche di contrasti. Il Giappone di quegli anni era un paese in rapida trasformazione, diviso tra tradizione e modernità, un contesto ideale per storie avvincenti e personaggi sfaccettati.

La decisione di Ryu Ga Gotoku Studio di ambientare il gioco in questo periodo storico potrebbe indicare la volontà di esplorare tematiche sociali e politiche dell'epoca, come l'industrializzazione, i cambiamenti nei rapporti di classe e l'emergere di nuove ideologie. Questi elementi potrebbero fornire uno sfondo interessante per le vicende dei protagonisti e le meccaniche di gioco.

Il trailer di Project Century ha offerto solo un assaggio di ciò che il gioco potrebbe offrire. Le sequenze mostrate, seppur brevi, hanno rivelato come sempre un'attenzione meticolosa ai dettagli storici e un'estetica visiva che sembra fondere elementi realistici con lo stile distintivo dello studio. Gli ambienti urbani, i costumi e l'atmosfera generale promettono di immergere i giocatori in un'esperienza autentica e coinvolgente.

D'altra parte, la scelta di ambientare Project Century in un periodo storico così distante dal contesto moderno di Yakuza rappresenta una sfida ambiziosa per lo studio. Questa decisione potrebbe indicare la volontà di espandere i propri orizzonti creativi, pur mantenendo gli elementi che hanno reso i loro giochi tanto amati.