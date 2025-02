Yakuza compie 20 anni e SEGA apre la votazione per il merchandising più assurdo di sempre

Sega ha deciso di celebrare il 20° anniversario della saga Yakuza (ora nota come Like a Dragon in Occidente) e, ovviamente, non poteva celebrarlo in modo "normale": è stato istituito un sito dove i fan vengono invitati a votare tra 100 oggetti iconici del franchise, trasformando i vincitori in merchandise vero e proprio. L'evento, che culminerà l'8 dicembre 2025, mira a coinvolgere la community nella scelta di articoli commemorativi speciali, e inutile dire che alcuni sono veramente assurdi.

Sul sito web dedicato all'anniversario, Sega ha dichiarato: "Grazie ai nostri fan, abbiamo potuto continuare la serie per così tanto tempo. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine con qualcosa di tangibile".

Tra gli oggetti proposti per la votazione figurano alcuni pezzi particolarmente rappresentativi della saga, come:

La statua d'oro di Yakuza 0

Un piatto d'oro

L'anello di Yumi

La mazza da baseball di Majima

Il microfono da karaoke

Il cappello da pirata di Majima del nuovo gioco spin-off in uscita tra pochi giorni

Delle mutande dorate (sì, veramente)

Kit di francobolli e cartoline

Sega ha specificato che le immagini mostrate sul sito sono puramente indicative. La forma, il colore e il design degli articoli potrebbero subire modifiche prima della commercializzazione. L'azienda si riserva poi la possibilità di condurre ulteriori sondaggi per affinare il design dei prodotti selezionati.

I fan possono esprimere la propria preferenza una volta al giorno per tutta la durata dell'iniziativa. Insomma, questa votazione rappresenta un'opportunità unica per i fan di influenzare direttamente la creazione di merchandise ufficiale legato a una delle saghe videoludiche più amate degli ultimi due decenni, e sarà sicuramente interessante vedere quali oggetti vinceranno.

I vent'anni di questa serie rappresenteranno un momento particolarmente significativo per i fan, testimoniando la longevità e il successo di un franchise che ha saputo evolversi e conquistare un pubblico sempre più vasto a livello globale. La popolarità della serie è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, soprattutto grazie alla sua inclusione nel servizio Game Pass.