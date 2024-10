Hunble Store festeggia la serie Yakuza con sconti fino al 75% sui titoli della saga

Se siete fan della celebre saga Yakuza o curiosi di immergervi per la prima volta in questo universo criminale, Humble Store ha l'offerta perfetta per voi. La serie Yakuza è diventata sinonimo di narrazioni profonde, ricche di emozioni e di intense scene d'azione. I suoi giochi vi trasporteranno nei meandri del crimine organizzato giapponese, offrendovi un mix unico di combattimenti mozzafiato, minigiochi esilaranti e storie toccanti. Con sconti che arrivano fino al 75%, è un’occasione imperdibile per esplorare la storia del leggendario Kazuma Kiryu e degli altri protagonisti della saga.

Sconti serie Yakuza su Humble Store, chi dovrebbe approfittarne?

Tra le offerte più allettanti spicca Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, disponibile a soli 21,24€, con uno sconto del 58%. Questo capitolo segue le vicende di Kazuma Kiryu, immergendovi in una trama ricca di azione e mistero. Se invece siete in attesa del nuovo titolo della serie, Like A Dragon: Infinite Wealth è acquistabile a 29,74€, anche questo con uno sconto del 58%, un'occasione imperdibile per prenotarlo prima del lancio. Ma non è finita qui: per chi vuole riscoprire un classico, Yakuza 6: The Song Of Life è disponibile ad appena 5,09€, grazie a uno sconto impressionante del 75%

Questi sconti non dureranno per sempre, quindi vi consigliamo di approfittarne al più presto e di dare uno sguardo anche agli altri giochi della serie in offerta su Humble Store. Non solo potrete arricchire la vostra libreria con titoli di grande qualità, ma contribuirete anche a cause benefiche, poiché una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza.

Non perdete questa occasione per immergervi nel mondo del crime drama giapponese più famoso del mondo videoludico. Con sconti così alti, ora è il momento giusto per esplorare o rivivere le avventure di Kazuma Kiryu e dei tanti personaggi che popolano l'universo di Yakuza.

