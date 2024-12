Yakuza pronto a compiere 20 anni, grandi annunci in arrivo nel 2025

Il franchise Like a Dragon, noto in Giappone come Yakuza, si prepara a festeggiare il suo 20° anniversario nel 2025 con nuovi annunci ed eventi globali. Masayoshi Yokoyama, direttore dello studio RGG, ha condiviso infatti un messaggio video su X per commemorare i 19 anni dalla pubblicazione del primo gioco della serie in Giappone l'8 dicembre 2005.

Yokoyama ha dichiarato:

"Da oggi terremo vari eventi e faremo annunci in vista del 20° anniversario il prossimo anno. Stiamo anche creando una struttura globale per offrire diversi tipi di merchandising e contenuti ai fan in Giappone, Asia e Occidente a partire dal prossimo anno". Ha aggiunto con fiducia: "Con questo, sono sicuro che riusciremo a sorprendere i giocatori di tutto il mondo".

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Insomma, è un buon momento per essere un fan di Yakuza. La popolarità della serie Like a Dragon è cresciuta notevolmente nell'ultimo decennio, soprattutto in Occidente. Lo studio RGG sembra intenzionato a capitalizzare su questo successo con nuove iniziative su scala globale in vista dell'importante traguardo dei 20 anni.

Attualmente, i fan attendono con impazienza l'uscita di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, il nuovo capitolo della saga ambientato alle Hawaii con protagonista l'iconico Majima nei panni di un pirata. Il gioco sarà disponibile dal 21 febbraio 2025, dando il via alle celebrazioni per l'anniversario.

La serie ha avuto inizio nel lontano 2005, quando il primo capitolo venne pubblicato per PlayStation 2 in Giappone. All'epoca, il gioco era conosciuto esclusivamente come "Ryū ga Gotoku", che in giapponese significa letteralmente "Come un drago". La localizzazione occidentale optò per il titolo "Yakuza", più accattivante e immediatamente comprensibile per il pubblico internazionale.

Una curiosità interessante riguarda il protagonista principale della serie, Kazuma Kiryu. Il suo design è stato ispirato dall'attore giapponese Takaya Kuroda, che presta anche la voce al personaggio. La somiglianza è così marcata che molti fan considerano Kuroda come l'incarnazione vivente di Kiryu.

Il successo di Like a Dragon risiede nella sua capacità di rappresentare la cultura giapponese in modo autentico e coinvolgente, pur rimanendo accessibile a un pubblico globale.