Nono capitolo di una magnifica serie iniziata quasi quarantatré anni fa, Ys IX: Monstrum Nox è un action-rpg a tutto tondo, che prende il meglio dalle saghe più famose e memorabili che hanno definito un genere ormai sempre più variegato e unico. Dopo essere sbarcato su PlayStation 4 in origine e su Nintendo Switch, Ys IX: Monstrum Nox si unisce anche alla nuova ammiraglia targata Sony, preparando si a far sognare e incantare gli appassionati di sempre e i neofiti. Quando si parla di Ys IX: Monstrum Nox, infatti, c’è sempre il rischio di dire qualcosa di assolutamente sbagliato. Intanto, dopo lo straordinario successo ottenuto con Ys VIII: Lacrimosa of Dana, opera che ha elevato il team e l’intera serie ancora più in alto, c’era bisogno di grandi cambiamenti e qualche piccolo accorgimento maggiore per confezionare un’opera che arrivasse all’obiettivo.

Il traguardo, come espresso nella nostra recensione, è stato raggiunto sia su PlayStation 4 che su Nintendo Switch, assicurandosi inevitabilmente un’acclamazione da parte della critica specializzata e dal pubblico, con quest’ultimo estremamente soddisfatto dal nuovo action sviluppato dal team nipponico. Non era facile replicare un titolo simile né confezionare un’opera magistrale ed epica e con un personaggio storico che è diventato nel corso degli anni uno dei migliori in assoluto. La nuova iterazione, che si prepara a sbarcare su PlayStation 5, potrebbe offrire ulteriori sfumature e tante altre riflessioni. Anche se si tratta solo di un classico porting, Ys IX: Monstrum Nox è un titolo che riesce in ogni caso ad arrivare al suo scopo.

La storia del nono capitolo di Ys

Cronologicamente collocato direttamente dopo gli accadimenti di Ys VIII: Lacrimosa of Dana, Ys IX: Monstrum Nox parte con un canovaccio narrativo entusiasmante ed unico nel suo genere, in cui Adol, il protagonista delle vicende, viene fatto prigioniero ed accusato di un crimine esecrabile. Riuscendo a fuggire, l’eroe delle vicende incontra una donna, Aprilis, che lo trasforma in un Monstrum. Senza fare troppi spoiler, il racconto e la narrazione di Ys IX: Monstrum Nox si concentra totalmente sui due lati della medaglia della personalità del giovane, costretto a convivere con il mostro che ha dentro e dimenticando a volte di essere l’eroe della storia. Una scelta coraggiosa da parte del team che, oltre a confezionare una trama particolareggiata e ben scritta, mette al centro il ragazzo delle intere evoluzioni narrative.

In un mondo fantasy affascinante e coinvolgente, d’altronde, non poteva essere altrimenti. Come abbiamo accennato nelle recensioni precedenti, Ys IX: Monstrum Nox affronta tematiche delicate come la scoperta di sé stessi e le proprie paure, parlando a cuore aperto dei patemi di un ragazzo che scopre, a causa di un potere che lo costringe a rivedere totalmente i suoi pareri sul mondo intero, cosa c’è oltre lo spettro dei pensieri. Quando ogni consapevolezza cade e si disintegra, l’unica possibilità per qualcuno è tentare di cambiare e migliorarsi, diventando inevitabilmente qualcuno che sappia raccontare non soltanto la propria storia ma soprattutto quella altrui. Rispetto ai predecessori, complici gli innumerevoli dialoghi al suo interno, Ys IX: Monstrum Nox spinge tutto sulla storia, compiendo una scelta coerente e ben delineata con lo spirito della produzione.

Rafforzato inoltre da un’ossatura narrativa che arriva all’obiettivo, Ys IX: Monstrum Nox è tuttavia un gioco collegato agli altri capitoli della serie. Cominciarlo senza aver mai toccato i predecessori, infatti, è del tutto sconsigliato, specie per apprendere il carattere e i pensieri di Adol. In questo titolo, oltre a esplorarne le sfaccettature, i pensieri e ciò che gli appesantisce l’animo come mai è accaduto in passato, Ys IX: Monstrum Nox mette sul piatto una caratterizzazione ben pensata. Mostra in maniera efficace il peso che porta nel cuore il protagonista e con esso, ovviamente, i modi con cui si interfaccia con gli altri compagni. Insomma, una visione simile è del tutto irripetibile, specie per comprenderlo appieno.

Un sistema di combattimento efficace

Come già accennato in passato, il vero fiore all’occhiello della produzione è il sistema di combattimento. Curato attentamente e meglio rispetto al passato, Ys IX: Monstrum Nox prende solo il meglio degli action, amalgamando il tutto con estrema peculiarità. Particolareggiato e denso di cose da fare, si combatte e si vince, per poi esplorare e scoprire missioni secondarie utili per accrescere l’esperienza salendo di livello, cercando nuovi oggetti ed armi capaci di sgominare i nemici. Coinvolgente, appassionante e appagante, il game design dell’opera non ha effettivamente nulla da invidiare ad altre opere analoghe, tanto che cattura da esse soltanto il meglio.

Non era un’impresa facile, inoltre, cambiare tipo di linguaggio rispetto al precedente capitolo, nonostante tutto si concentrasse su pochi elementi realmente vivi e pulsanti nell’evoluzione completa dell’opera. In tal senso, Ys IX: Monstrum Nox presenta una struttura ludica che si fa scoprire adagio, combinando elementi da dungeon crawler con i tratti più tipici degli action rpg a cui siamo stati abituati nel corso degli anni. Oltre a innumerevoli Boost, sbloccabili nel corso dell’esperienza, sarà possibile intrattenersi con attività collaterali ben pensate e amalgamate. Insomma, rispetto alle precedenti versioni dell’opera, niente cambia sul versante ludico. Man mano che si avanzerà, peraltro, sarà possibile accaparrarsi diversi Gift, utili per accrescere le proprie potenzialità. Meglio non dimenticarle affatto.

Un porting notevole

Se dal punto di vista ludico nulla cambia, sotto quello tecnico Ys IX: Monstrum Nox appare decisamente più curato e attento ai dettagli. Ora raggiunge i sessanta fotogrammi al secondo con immagini più nitide e una risoluzione chiara e meglio definita e con colori più chiari e vivaci. La grafica, tuttavia, non cambia molto dal passato, presentandosi in effetti come il reale tallone d’Achille della produzione. A riguardo, tutto appare vecchio e datato, con texture tuttavia curate meglio rispetto alle precedenti versioni.

Ys IX: Monstrum Nox, oltre a essere un pregevole videogioco, è anche un seguito con i fiocchi arrivati in un momento complesso nel mercato videoludico, sospeso fra grandi nomi che, ancora oggi, dicono molto e rappresentano in più di un’occasione la scelta migliore. Ys IX: Monstrum Nox, però, vale le pena essere vissuto totalmente e in modo spensierato, con il cuore leggero e senza crearsi attese. Potrebbe far commuovere, piangere e, infine, addirittura cambiare le proprie prospettive.