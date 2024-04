15 mila dollari al mese per lavorare solo 10 ore, lo stipendio folle di un artista dell'IA

L'account Twitter/X ufficiale del gioco di carte collezionabili Champions of Otherworldly Magic ha condiviso un post che ha scatenato non poche controversie: "Paghiamo il nostro artista IA 15.000 dollari al mese per esattamente 10 ore di lavoro" (esatto, 10 ore al mese, non al giorno).

Questa somma, spiega l'azienda, è giustificata dal fatto che il creatore produce centinaia di immagini "straordinarie" in modo "astronomicamente più rapido" rispetto a qualsiasi team di artisti tradizionali.

"La sua arte è generata al 100% dall'IA, ma non presenta difetti come dita extra, design generici o errori... Offre evoluzioni coerenti, varianti, stili artistici alternativi - letteralmente, nessuno è al suo livello." si legge nel post.

Il co-fondatore e CEO dei Champions TCG, Miles Malec, ha rivelato a PC Gamer che l'artista anonimo, con oltre 15 anni di esperienza in arte digitale e privo di presenza sui social media, ha prodotto oltre 1.000 immagini con IA generativa in sei mesi, ricevendo un compenso di $15.000 al mese (circa 13.785,67€).

Malec ha spiegato che ottenere lo stesso lavoro da un team di artisti tradizionali avrebbe richiesto molto più tempo e denaro. Inoltre, ha confermato che le immagini non sono create completamente dall'IA, ma vengono modificate e filtrate per correggere eventuali errori.

In risposta alle critiche sull'apparente scarsa qualità artistica delle carte, l'azienda ha dichiarato di aver generato oltre 510.000 dollari in entrate di mercato secondario, dato che le carte possono essere acquistate tramite criptovalute.

Per quanto ci riguarda, le carte non sembrano giustificare i 15.000 dollari al mese spesi dall'azienda, dato che gli sfondi sono spesso semplici e i personaggi generici.

Alcuni utenti sostengono, infatti, che il post di Champions TCG sia stato pubblicato solo per ottenere interazione, un'ipotesi che l'azienda non ha negato esplicitamente. Ciò che è interessante, però, è che l'azienda ha annunciato che considererà chiunque possa eguagliare la qualità dell'arte IA per una posizione come assistente dell'artista, con un salario compreso tra $5.000 e $10.000 al mese. Saranno accettati qualsiasi metodo o tecnica, incluso il disegno a mano. Insomma, se siete qualificati potrebbe essere la vostra occasione.