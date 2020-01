40% di sconto sui prodotti Logitech da MediaWorld, MX Master 3 a meno di 50€!

Dopo avervi proposto le migliori offerte del giorno sul portale di Mediaworld nell’ambito delle quotidiane offerte dei “Solo per oggi”, è arrivato il momento di segnalarvi un’altra ottima tornata di prodotti in offerta direttamente dallo store online di Mediaworld che, dopo aver catturato la nostra attenzione con lo straordinario sconto dedicato al Samsung A80, ci offre adesso una serie di ottime offerte dedicate ai prodotti Logitech, con sconti anche su articoli ambitissimi come lo straordinario mouse MX Master 3!

Arrivato sul mercato meno di 6 mesi fa, questo straordinario mouse Logitech, ultimo arrivato della linea professionale MX Master, ci venne proposto ad un prezzo di lancio decisamente sostanzioso: ben 114,90€, oggi ridotti a soli 65,99€ grazie alle offerte Mediaworld! Un affare, se considerate la qualità di questo dispositivo, probabilmente oggi tra i migliori (se non il migliore) mouse in termini di qualità ed ergonomia, con un grip comodo, una posizione della mano naturale ed a prova di stress, e tante ottime funzioni d’uso atte a semplificare il lavoro. Un acquisto davvero obbligatorio specie per chi, come noi di Tom’s, passa tante ore al PC per lavoro o divertimento.

Ovviamente le offerte sono ancora numerose e, come sempre, il nostro consiglio è di dare un’occhiata alla pagina completa della promozione in corso, così da poter dare uno sguardo a tutti, ma proprio tutti i prodotti in sconto. La pagina è raggiungibile a queste coordinate, nonché cliccando sul banner sovrastante.

