Samsung Galaxy A80 a metà prezzo e non solo nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Dopo aver scoperto insieme le offerte Amazon dedicate alla giornata di oggi, è tornato il momento di volgere lo sguardo alla proposta di Mediaworld che, come avrete sicuramente notato, sta garantendo offerte davvero invitanti per questo inizio del 2020. Dopo la giornata di ieri caratterizzata dalle offerte relative sia ad iPad che ad iPad Pro, gli sconti del “Solo per oggi” Mediaworld segnano un altro centro scontando della metà il recente (e da noi molto apprezzato) Samsung Galaxy A80, smartphone della casa coreana caratterizzato da un’intrigante meccanismo rotante per la sua fotocamera posteriore!

Lo smartphone, venduto a soli 389,00€ rispetto agli originali 679,00€, fa parte delle offerte “Solo per oggi” che, come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, mettono in sconto per sole 24 ore tanti prodotti dedicati alla tecnologia e non solo. Nel caso di Samsung A80, stiamo parlando di uno smartphone che in sede di recensione ci aveva lasciato piacevolmente sorpresi, specie sul versante del display e della fotocamera dove il dispositivo dà il meglio di sé. Se c’era un problema, qualche mese fa, era proprio il prezzo, giudicato troppo alto dai nostri esperti affinché il dispositivo potesse degnamente posizonarsi tra gli interessi del pubblico. Ora, con lo sconto Mediaworld, questo problema non sussiste più e potrete acquistare uno smartphone con tutti crismi ad un prezzo decisamente abbordabile. Uno smartphone ideale per chi cerca uno schermo ampio e una buona fotocamera, volendo al tempo stesso differenziarsi dalla massa con un design unico nel suo genere!

Ovviamente le offerte sono ancora numerose e, come sempre, il nostro consiglio è di dare un’occhiata alla pagina completa della promozione in corso, così da poter dare uno sguardo a tutti, ma proprio tutti i prodotti in sconto. La pagina è raggiungibile a queste coordinate, nonché cliccando sul banner sovrastante.

