Con l’aumento dei dispositivi connessi, ed il sempre maggior numero di prodotti aderenti al vasto mondo dell’internet of things, è normale oggi come oggi cercare dispositivi che possano permettervi di arricchire la vostra rete domotica, specie per quanto riguarda le interfacce di controllo che, oggi come oggi, vedono certamente nell’Alexa di Amazon uno dei più accessibili e funzionali ecosistemi.

Per questo, qualora siate alla ricerca di un dispositivo per ampliare la vostra rete domotica o, perché no, per cominciare una di sana pianta, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa vantaggiosa opportunità offerta da Amazon, che grazie ad uno sconto del 42%, vi permetterà di acquistare uno splendido Amazon Echo Dot di quinta generazione ad un prezzo davvero sorprendente!

Stiamo parlando di appena 34,99€, contro i 59,99€ del prezzo originale! Un risparmio davvero notevole, per un dispositivo che non solo è bellissimo da vedere, ma che si dimostrerà anche molto utile in casa, e questo a prescindere che abbiate un’estesa rete di dispositivi smart o meno.

Caratterizzato da un design moderno e accattivante, Echo Dot 5 ha abbandonato la sua forma tradizionale in favore di un corpo sferico, che non solo conferisce al dispositivo un aspetto elegante e sfizioso, ma contribuisce anche ad una migliore resa del suono, amplificandolo in modo naturale proprio grazie alla cupola interna del dispositivo.

Va quindi detto che, oltre alla mera (e gradevole) estetica, Amazon Echo Dot si comporta davvero molto bene anche in termini di resa acustica, ma anche e soprattutto di funzionalità trattandosi, ovviamente, di un dispositivo che integra al proprio interno l’arcinota assistente vocale Alexa di Amazon. Ciò si traduce nella possibilità di cercare informazioni, controllare la riproduzione musicale, accedere ai contenuti multimediali e, come menzionato precedentemente, integrarsi perfettamente in una rete domotica, dove Echo Dot 5 può svolgere un ruolo da smart hub.

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di approfittare di questa ottima offerta, effettuando subito il vostro acquisto tramite la pagina Amazon dedicata al prodotto, quanto meno prima che esso vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!