50% di SCONTO su questa ciabatta multipresa con USB: potenza e sicurezza a META' PREZZO!

Se state cercando una ciabatta multipresa con USB che offra massima versatilità e sicurezza, su Amazon potete approfittare di un'offerta imperdibile. Grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto, il prezzo scende a soli 19,99€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino di 39,99€. Un'opportunità da non perdere per rendere più efficiente e ordinata la vostra postazione.

Ciabatta multipresa con USB, chi dovrebbe acquistarla?

Questa presa multipla offre 5 posti polivalenti Schuko da 10/16A, compatibili con prese bivalenti, bipasso e universali Tipo-E, F e C. Il design inclinato a 45° permette un collegamento agevole anche per dispositivi ingombranti, supportando una potenza massima fino a 4000W. Grazie agli interruttori indipendenti, potete controllare singolarmente ogni presa, spegnendo quelle non in uso per ridurre il consumo energetico e migliorare la sicurezza.

Un altro grande vantaggio è la presenza di porte USB con ricarica rapida PD 20W e QC 30W, perfette per alimentare velocemente smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici. La porta USB ha un interruttore dedicato, che permette di spegnerla quando non serve, riducendo gli sprechi energetici.

La ciabatta è dotata di una spina italiana da 16A a 90° e di un cavo da 1,5m, offrendo grande flessibilità nell'uso. Può essere montata a parete grazie ai tre fori presenti sul retro, mantenendo più ordinato il vostro spazio di lavoro.

Realizzata con materiali ignifughi di alta qualità, questa multipresa elettrica è certificata CE e ROHS e dispone di protezione da sovratensione, sovraccarico e sicurezza per bambini, garantendo un utilizzo affidabile sia in casa che in ufficio.

Con uno sconto del 50% e un prezzo finale di soli 19,99€, questa ciabatta multipresa con USB rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera un prodotto sicuro, efficiente e funzionale.

