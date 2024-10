Acquista 2 prodotti Algida e scopri come vincere un buono spesa da 50€!

Per tutti gli amanti dei gelati Algida, questa è un’occasione da non perdere. Partecipando al concorso “Felici e Premiati”, attivo fino al 30 novembre 2024, potreste essere tra i fortunati vincitori di uno dei 300 buoni spesa da 50€ in palio. Questo concorso è stato creato per offrire a voi consumatori un'opportunità unica di ottenere un risparmio notevole semplicemente acquistando i vostri gelati preferiti.

Concorso Algida “Felici e Premiati”: come partecipare

Partecipare al concorso è semplice e alla portata di tutti. Per entrare nel gioco, sarà sufficiente acquistare almeno 2 prodotti Algida tra Magnum, Cornetto, Carte D’Or, Viennetta o Cucciolone, presso uno dei punti vendita del Gruppo VèGè che espongono il materiale promozionale.

Una volta effettuato l’acquisto, dovrete conservare lo scontrino e accedere al Click here " target="_blank" rel="noopener">sito ufficiale del concorso feliciepremiati.it, dove potrete caricare la foto dello scontrino e completare la registrazione seguendo le istruzioni fornite dalla chatbot.

I vincitori riceveranno un buono spesa da 50€, spendibile presso l'insegna indicata sullo scontrino vincitore. Il concorso si svolge con la modalità instant win, il che significa che saprete subito se avete vinto!

L'estrazione dei vincitori avverrà lungo tutto il periodo del concorso, e per ulteriori dettagli e il regolamento completo potete consultare il sito ufficiale feliciepremiati.it. Questa iniziativa non solo celebra il gusto unico dei prodotti Algida, ma offre anche un’opportunità reale di risparmiare sulle prossime spese quotidiane.

Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione! Acquistate subito i vostri gelati preferiti, partecipate al concorso e provate a vincere uno dei 300 buoni spesa da 50€.

