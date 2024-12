Allarme SPID: 5,5 milioni di dati in vendita sul dark web

Un'importante violazione di dati ha colpito InfoCert, uno dei principali gestori dello SPID in Italia. Su un forum del dark web sono stati messi in vendita 5,5 milioni di dati contenenti informazioni personali di utenti, tra cui nomi, cognomi, codici fiscali, numeri di telefono e indirizzi email.

La notizia è stata segnalata su X dall'utente @sonoclaudio, cofondatore della piattaforma ransomfeed.it che monitora gli attacchi informatici. Secondo quanto riportato, il venditore sul dark web afferma di possedere 1,1 milioni di numeri di telefono e 2,5 milioni di indirizzi email unici, offrendo i dati al prezzo di 1.500 dollari per singola contrattazione.

La sicurezza di InfoCert è considerata di alto livello nel settore.

InfoCert non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla presunta violazione. L'azienda è una delle principali autorità di certificazione in Europa e un fornitore accreditato di servizi SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) in Italia.

L'eventuale conferma di questa violazione potrebbe avere gravi ripercussioni, considerando il ruolo cruciale di InfoCert nella gestione di dati sensibili e identità digitali. L'azienda è infatti:

Qualified Trust Service Provider ai sensi del regolamento eIDAS

Gestore accreditato del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

Fornitore di servizi come firma digitale e posta elettronica certificata

InfoCert è anche coinvolta in progetti europei legati al Digital Identity Wallet, tra cui l'implementazione italiana IT-Wallet. Partecipa ai consorzi EWC e NOBID, che stanno sviluppando soluzioni per l'utilizzo del wallet digitale nei settori dei viaggi e dei pagamenti transfrontalieri.

Se confermata, questa violazione potrebbe minare la fiducia nel sistema SPID e nei servizi di identità digitale in generale. Le informazioni personali trafugate potrebbero essere utilizzate per attacchi di phishing mirati o altre forme di frode informatica.

È importante che gli utenti dei servizi InfoCert e SPID rimangano vigili, monitorando eventuali attività sospette sui propri account e cambiando le password di accesso per precauzione. Le autorità competenti, come il Garante per la Protezione dei Dati Personali, potrebbero avviare indagini per verificare l'accaduto e valutare eventuali responsabilità.

La vicenda sottolinea ancora una volta l'importanza di robusti sistemi di sicurezza informatica, soprattutto per le aziende che gestiscono dati sensibili di milioni di utenti. Sarà fondamentale seguire gli sviluppi della situazione per comprendere l'entità effettiva della violazione e le misure che verranno adottate per mitigarne gli effetti.