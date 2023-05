Amazon nella giornata di ieri ha presentato il rinnovamento di ben tre dispositivi Echo; vi abbiamo già parlato di Echo Pop, il nuovo arrivato nella linea, mentre questa volta ci concentreremo su Echo Auto, la versione dedicata alle automobili. Il dispositivo, infatti, è stato notevolmente migliorato, offrendo ancora più funzionalità.

Il nuovo Echo Auto, già disponibile per l’acquisto in Italia a un prezzo di listino di 69,99€, è stato progettato per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato. Potrete, quindi, sfruttare semplicemente la vostra voce per far partire la riproduzione di musica e podcast, effettuare chiamate, chiedere le notizie o le previsioni meteo e molto altro, il tutto senza distogliere gli occhi dalla strada.

Inoltre, Echo Auto vi consentirà di interagire con gli altri dispositivi connessi alla Smart Home all’interno della vostra casa, anche mentre siete in viaggio. Chiunque sia a bordo dell’auto potrà, per esempio, spegnere o accendere le luci, impostare il termostato, controllare le videocamere di sorveglianza e le varie Alexa.

Anche il design di Echo Auto è stato completamente rivoluzionato: ora il dispositivo è più sottile ed elegante, oltre a includere un nuovo supporto adesivo. Riuscirete, dunque, a posizionarlo più facilmente e con più flessibilità all’interno dell’auto, mentre grazie ai cinque microfoni integrati non avrete problemi a far riconoscere la vostra voce anche con la musica o l’aria condizionata accese o con i rumori del traffico.

Echo Auto è compatibile con tutti i servizi di musica in streaming più popolari, come Amazon Music, Apple Music e Spotify, ma anche con le stazioni radio in diretta. Infine, avrete a disposizione anche un caricatore rapido per auto con cui collegare il vostro smartphone durante i viaggi, così da non avere mai la batteria scarica.

Insomma, la nuova generazione di Echo Auto vi tornerà incredibilmente utile mentre siete alla guida. Non ci resta, dunque, che rimandarvi alla pagina Amazon del prodotto, dove potete scoprirne tutti i dettagli e acquistarlo a 69,99€.

