Amazon investe altri miliardi nell'intelligenza artificiale

Amazon ha annunciato il versamento di altri 2,75 miliardi di dollari in Anthropic, startup di intelligenza artificiale con sede a San Francisco, portando il suo investimento totale nella società a 4 miliardi di dollari. Questo finanziamento conferma l'interesse di Amazon nel settore dell'IA e mira a potenziare la collaborazione strategica tra le due aziende.

Swami Sivasubramanian, vicepresidente dei dati e dell'intelligenza artificiale di Amazon Web Services (AWS), ha sottolineato l'importanza dell'intelligenza artificiale generativa come tecnologia trasformativa e ha espresso fiducia nel fatto che la collaborazione con Anthropic porterà a ulteriori miglioramenti nell'esperienza dei clienti di Amazon.

Questa nuova iniezione di fondi riflette la volontà di Amazon di consolidare la sua posizione nel settore dell'IA e di espandere le sue partnership strategiche.

Amazon aveva già effettuato un investimento iniziale di 1,25 miliardi di dollari in Anthropic a settembre, con l'intenzione di investire fino a 4 miliardi di dollari complessivi. La collaborazione tra Amazon e Anthropic si concentra sullo sviluppo di modelli di fondazione, fondamentali per i sistemi di intelligenza artificiale generativa, con Anthropic che utilizzerà AWS come provider cloud primario e sfrutterà i chip personalizzati di Amazon per la costruzione, l'addestramento e la distribuzione dei suoi modelli di IA.

Inoltre, Anthropic offrirà ai clienti di AWS, principalmente aziende, l'accesso ai suoi modelli attraverso un servizio Amazon chiamato Bedrock: aziende come Delta Air Lines e Siemens già utilizzano Bedrock per accedere ai modelli di IA di Anthropic.

Questo investimento di Amazon in Anthropic è solo l'ultimo esempio di come le grandi aziende tecnologiche stiano investendo in startup di intelligenza artificiale, in un contesto di crescente interesse pubblico e commerciale per questa tecnologia. Tuttavia, queste mosse sono state osservate da vicino dalle autorità di regolamentazione antitrust statunitensi, che hanno annunciato all'inizio di quest'anno un esame dei grandi investimenti nel settore dell'IA da parte delle aziende tecnologiche.