Immaginate di portare un pizzico dell’energia e delle luci sfavillanti di Las Vegas direttamente nel vostro soggiorno: questo è OBBOTO. Non si tratta di un semplice gadget, ma di un’esperienza viva, luminosa, interattiva. La campagna su Kickstarter ha già raggiunto l’obiettivo, ma potete ancora contribuire e assicurarvi la vostra OBBOTO al prezzo speciale di circa 154€, ben prima che venga venduta a oltre 200€ sul mercato. Con la modalità Super Early Bird, potrete riceverla comodamente a casa con consegna prevista per ottobre.

OBBOTO Sphere Buddy, chi dovrebbe acquistarla?

OBBOTO non è un display qualsiasi: è un piccolo compagno digitale, pieno di personalità e sempre pronto a reagire a ciò che fate. Vi sente arrivare, celebra i vostri successi e lancia battutine pixelate quando vi vede sorseggiare un altro caffè. Grazie a sensori di movimento e intelligenza artificiale, si adatta al tempo, al luogo, al vostro umore e alle vostre abitudini. Ogni animazione è pensata per portare allegria, e un tocco di sano caos, alla vostra scrivania. E sì, potete persino caricare le vostre animazioni o esplorare quelle della community.

Di giorno vi accompagna con un dolce risveglio luminoso e informazioni in tempo reale su meteo e orario; di notte si trasforma in una presenza rilassante con suoni ambientali e bagliori soffusi. OBBOTO balla con la vostra musica, vi invita alla meditazione quando ne avete bisogno e si anima con una gamma infinita di espressioni. Non è solo tecnologia: è un piccolo universo animato, capace di trasmettere emozioni meglio di molti messaggi testuali. Perfino il suo pulcino virtuale contribuisce a renderlo irresistibilmente unico.

Non è solo smart, è vivo. OBBOTO impara da voi, assorbendo le vostre routine e rispondendo in modo sempre più personale. Vi saluta al mattino con la giusta vibrazione, vi accompagna durante il giorno con sorrisi digitali e vi saluta la sera con un tocco di luce. Nato dall'amore per i robot da fantascienza e l'arte pixel retro, OBBOTO è il mix perfetto tra design e sentimento. È tempo di accendere il vostro spazio, con stile, con anima, con un OBBOTO.

