Amazon Music Unlimited, in abbinamento a Audible, propone una promozione straordinaria: ben 4 mesi gratuiti per ascoltare musica, podcast e audiolibri in un’unica piattaforma. Durante il periodo promozionale, potrete esplorare oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, insieme alla possibilità di scegliere 1 audiolibro al mese da un catalogo di oltre 350.000 titoli. Al termine dei 4 mesi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 10,99 € al mese, salvo disdetta. L’offerta è valida fino al 14 luglio ed è riservata ai nuovi iscritti al servizio.

Amazon Music Unlimited + Audible, perché approfittarne?

Questa combinazione è ideale per chi desidera un servizio completo di contenuti audio, perfetto per accompagnarvi durante la giornata, nei tragitti in auto, durante le sessioni di allenamento o nei momenti di relax. È la soluzione perfetta per chi vuole unire l’ascolto musicale con la scoperta di nuove storie, senza dover passare da un’app all’altra. Inoltre, rappresenta un’ottima alternativa per chi ha poco tempo da dedicare alla lettura, ma non vuole rinunciare a romanzi, saggi o bestseller del momento.

Grazie a questa promozione, potrete accedere a contenuti premium in modo completamente gratuito per 120 giorni, senza essere disturbati da spot pubblicitari. I brani musicali sono disponibili in alta definizione, mentre gli audiolibri offrono una selezione sempre aggiornata, con nuovi titoli ogni mese. Il tutto è fruibile tramite un’unica app intuitiva, disponibile su smartphone, tablet, PC e dispositivi smart home, rendendo l’esperienza di ascolto semplice e coinvolgente.

Attivare questa promozione significa ottenere l’equivalente di oltre 40 € di contenuti audio gratuiti, con un abbonamento integrato che include musica, podcast e audiolibri. È un’offerta particolarmente vantaggiosa perché consente di testare tre servizi in uno, valutare la qualità della proposta e godere di un’esperienza completa senza spese per un periodo esteso. Approfittatene subito: la finestra per l’attivazione è breve, e le occasioni di questo livello non si ripetono spesso.

