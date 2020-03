Amazon Pantry: tutti i prodotti per la spesa online

Amazon Pantry, la soluzione Amazon per la spesa online, è attualmente nell’occhio del mirino di tutti gli e-commerce addicted, ma anche di chi abitualmente si reca negli store fisici e nei piccoli negozi per fare acquisti e procurarsi beni di vario genere e natura. La parola d’ordine però è una sola: prima necessità. Su questa sezione del colosso di Jeff Bezos infatti troverete solo generi alimentari a lunga conservazione e che possono rimanere fuori frigo, passando poi per parecchi elementi del settore igiene e cura della persona, fino addirittura ad alimenti per animali e pulizia della casa. Esploriamo maggiormente nel dettaglio cosa ci aspetta in Amazon Pantry!

Amazon Pantry, le categorie di prodotti

Questo angolo di e-commerce è davvero ampio e, cosa importante da tenere bene a mente, è la varietà di prodotti che sono compresi nelle lunghe liste suddivise per categoria. Queste ultime sono principalmente cinque, così suddivise: alimentari e bevande, cura della casa, cura e bellezza, prima infanzia, cibo per animali. Ciascuna di queste poi elenca a sua volta una serie davvero vasta di prodotti: cliccando sul nome della categoria scelta, non ci compaiono solo le categorie comprese, ma abbiamo anche la possibilità di filtrare la nostra selezione visualizzando solo le cosiddette marche Amazon, oppure anche selezionare i soli prodotti consegnati con l’opzione Prime. Non dimentichiamo che possiamo anche avere una visione globale delle risorse a disposizione visualizzandole in una pagina ad hoc che comprende tutti gli oltre mille risultati della selezione.

Liste della spesa pronte per gli acquisti

L’attenzione e la varietà di scelta non mancano nemmeno in questo negozio virtuale, dove possiamo trovare davvero tantissimi prodotti suddivisi per categorie anche meno scontate. Ad esempio, possiamo trovare una selezione di prodotti biologici, alimenti senza glutine, senza zucchero e senza lattosio, oltre a prodotti per vegani (alimenti, creme corpo, integratori alimentari). Come scegliere quindi? Avete fretta o non avete voglia di perdervi nei meandri del sito? Avete ragione, per questo vi offriamo una soluzione interessante: qui di seguito potete trovare una serie di liste della spesa organizzate in categorie e tematiche (ad esempio “La carica del mattino”, “Pulizia della casa”, “Piatti pronti”, Pasta per tutti i gusti) che si riveleranno dei preziosissimi alleati nella scelta dei prodotti da mettere subito nel vostro carrello e ordinarli. Infatti ogni lista offre una selezione consigliata di articoli che possiamo variare a nostro piacimento, o mantenere così predefinita.

Una volta terminato il “giro virtuale fra le corsie e gli scaffali”, arriviamo al fatidico momento del checkout e visualizziamo il prezzo e la percentuale di riempimento della nostra scatola. I prodotti sono in costante aggiornamento sulla pagina Amazon Pantry, e le tempistiche di consegna variano a seconda della disponibilità e della zona in cui vi trovate. Ad oggi però, la consegna della merce è assicurata sull’intero territorio nazionale per aiutare tutti gli utenti nel reperire prodotti di prima necessità.