Amazon Pantry, la spesa online consegnata in tutta Italia

Lo dicono anche le ultime notizie ufficiali: per quanto non ci siano problemi di rifornimento nei supermercati, dopo gli ultimi provvedimenti presi dal Governo annunciati dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le code di persone fuori dai supermarket sono sempre più lunghe sin dall’alba. Spesa online? Difficile anche quella, gli slot di consegna rimasti disponibili sono sempre più un miraggio. Come fare quindi? C’è sempre una soluzione alternativa, offerta dal colosso di Jeff Bezos: Amazon Pantry, la sezione dell’e-commerce interamente dedicata all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, come in un supermercato. Scopriamo insieme come diventa efficace il suo utilizzo proprio in questo momento di assalto ai servizi online per fare la spesa.

Amazon Pantry, i prodotti in vendita

Anche in questo momento di emergenza, il servizio funziona in tutta Italia, dando ora però la priorità assoluta ai beni di prima necessità. Non di meno, il regolamento del servizio è stato modificato con nuove direttive, fino al 5 aprile 2020, secondo le quali le forniture Amazon Pantry avranno la priorità sui pacchi di altri prodotti presenti sullo store online, fatto salvo per dispositivi medici, gel disinfettanti, mascherine e simili.

Per quali prodotti alimentari ci può venire incontro quindi il servizio Amazon Pantry? Possiamo trovare pasta, cereali, legumi, cibo in scatola, bevande e altre tipologie non soggette a rapido deperimento o a conservazione a determinate temperature. Sono inclusi anche alimenti per animali, prodotti di bellezza e per la cura e l’igiene personale, detersivi e pulizia della casa, quindi non rimaniamo a corto di tutti quei prodotti ora più che mai utili al corretto mantenimento dell’igiene e della salute della persona e dell’ambiente in cui viviamo. Chiaramente dobbiamo tenere conto del fatto che la richiesta attuale è davvero elevata, quindi i tempi di attesa e la disponibilità variano in base ai prodotti selezionati.

Come funziona Amazon Pantry

Amazon Pantry è un servizio riservato agli iscritti Prime, dove poter fare la propria spesa acquistando prodotti confezionati e adatti a diversi utilizzi e necessità quotidiane. L’ampia selezione a disposizione degli utenti offre migliaia di prodotti, acquistabili proprio come qualsiasi altro prodotto sul sito di e-commerce: possiamo riempire il nostro carrello digitale con tutti i prodotti desiderati, inviati e consegnati poi in un pacco che viene recapitato al proprio domicilio da un corriere, proprio come qualsiasi altro pacco Amazon.

Le promozioni Amazon Pantry attualmente attive

A fronte di questa situazione particolare,il nuovo regolamento introdotto prevede che si raggiungano 90 euro di ordini totali nel carrello con 5 euro di sconto sulla spesa totale, oppure possiamo comprare almeno 5 prodotti tra quelli della selezione di questa pagina, grazie a una spesa minima di 15 euro e ottenere la spedizione dell’ordine Pantry senza costi aggiuntivi, un’offerta che terminerà il 3 maggio 2020 alle ore 23.59. In alternativa possiamo acquistare anche a un minor prezzo, pagando le spese di consegna a un prezzo fisso di 4,99€. Vi indichiamo di seguito alcuni prodotti che potrete acquistare con consegna gratuita dai 15 euro in su:

Amazon Pantry e le consegne in Italia

Abitate in un piccolo paesino sperduto o in una grande città? Amazon non fa alcuna differenza: il servizio Amazon Pantry consegna in tutta Italia, non è valido solo per chi risiede in aree metropolitane. Rimane però la distinzione necessaria tra il pacco Pantry e quello che avete eventualmente ordinato su Amazon: i due vengono separati e con due spedizioni altrettanto diverse.