Il rivale di Temu targato Amazon apre i battenti, come sono i prezzi?

Amazon ha lanciato Haul, una nuova piattaforma di e-commerce che limita il prezzo massimo dei prodotti a $20 (circa €18,50), per competere con i rivenditori a basso costo come Temu e Shein. L'annuncio è stato fatto mercoledì, presentando Haul come un'esperienza mobile-only disponibile nell'app Shopping di Amazon per i clienti, almeno per il momento, solo statunitensi.

Questa mossa rappresenta l'ingresso di Amazon nel mercato dei beni a basso costo con tempi di spedizione più lunghi, un modello di business che ha alimentato la rapida crescita di concorrenti come Temu e Shein. Tuttavia, questi ultimi hanno dovuto affrontare critiche riguardo all'impatto ambientale della produzione e spedizione di sempre più prodotti economici.

Sucharita Kodali, analista retail di Forrester, ha commentato: "Temu e Shein hanno subito contraccolpi sia per aver sfruttato scappatoie nelle importazioni che per essere dispendiosi e irresponsabili dal punto di vista ambientale". Aggiungendo che "questo sforzo (di Amazon) sembra presentare le stesse sfide".

La maggior parte degli articoli su Haul costerà meno di $10 (circa €9,20), con esempi come un set di rasoi a tre pezzi e un "elegante set di collana, bracciale e orecchini" disponibili a poco meno di tre dollari ciascuno. La consegna gratuita sarà disponibile per ordini superiori a $25, con tempi di consegna da una a due settimane.

Dharmesh Mehta, vicepresidente dei servizi per i partner di vendita di Amazon in tutto il mondo, ha dichiarato: "Trovare ottimi prodotti a prezzi molto bassi è importante per i clienti, e continuiamo a esplorare modi per collaborare con i nostri partner di vendita affinché possano offrire prodotti a prezzi ultra-bassi".

Amazon assicura che tutti i prodotti venduti su Haul saranno coperti dalle garanzie dell'azienda e offriranno fiducia sulla loro sicurezza. Mehta ha sottolineato che si tratta ancora dei "primi giorni" per questa nuova esperienza di shopping, e che il feedback dei clienti sarà ascoltato per perfezionare ed espandere il servizio nelle prossime settimane e mesi.

Tuttavia, Kodali avverte che il progetto non è privo di rischi per Amazon. Ha dichiarato alla BBC che ci sono prove che i consumatori si stanno "stancando di beni di scarsa qualità e spedizioni lente". Ha aggiunto che se i prodotti risultassero deludenti per gli acquirenti e non redditizi per Amazon, "non mi aspetto che Haul abbia lunga vita".