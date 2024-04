Nasce BlueImage, un marchio da cercare se volete un cameraphone di alta qualità

Vivo ha presentato una novità per quanto riguarda la sua tecnologia di imaging: ora ricadrà sotto al cappello del marchio BlueImage. Questa nuova nomenclatura è destinata a distinguere i cameraphone più capaci e molto probabilmente farà il suo debutto con l'attesissimo Vivo X100 Ultra. Basandosi sull'impegno di Vivo per l'eccellenza nell'imaging, BlueImage promette di offrire innovazioni rivoluzionarie che affrontano le sfide fotografiche più comuni, spingendo al contempo i confini della creatività.

Il cuore del sistema BlueImage è costituito dai chip di imaging della serie V di Vivo, i quali hanno raccolto consensi sin dalla loro introduzione alla fine del 2021. L'ultima iterazione, il Vivo V3, alimenta la serie X100 e testimonia l'impegno di Vivo nel superare i limiti della tecnologia delle fotocamere per smartphone. Inoltre, BlueImage indica l'utilizzo di algoritmi proprietari di elaborazione delle immagini sviluppati da Vivo, garantendo prestazioni e qualità superiore.

Uno degli obiettivi principali di BlueImage è quello di risolvere i problemi fotografici più comuni incontrati dagli utenti. Dalla cattura di foto in condizioni di illuminazione difficili all'eccellenza in ambienti con scarsa illuminazione, compreso l'uso del teleobiettivo e gli scatti di gruppo, il progetto BlueImage è stato pensato per offrire risultati eccezionali in qualsiasi scenario.

Inoltre, la duratura partnership con Zeiss compie un significativo passo avanti con l'introduzione di BlueImage. Grazie alla stretta collaborazione con il brand europeo, Vivo intende elevare a nuovi livelli l'esperienza fotografica sui suoi dispositivi. Jia Jingdong, vicepresidente di Vivo responsabile del branding e del marketing, afferma che la partnership Vivo-Zeiss è destinata a "entrare in un nuovo capitolo", promettendo innovazione e eccellenza.

Il Vivo X100 Ultra, descritto da un dirigente dell'azienda come "una fotocamera professionale in grado di effettuare chiamate", è pronta a mostrare le capacità del sistema BlueImage. Si dice che sia dotato di un sensore Sony Lytia LYT-900 e di un obiettivo a periscopio da 100mm con un sensore da 200MP.

Oltre a BlueImage, Vivo continua a portare avanti progetti a tema che mirano a spingere i confini dell'innovazione. BlueOS, noto anche come Blue River OS, è attualmente in fase di sviluppo e presenta un kernel personalizzato che lo distingue dai sistemi operativi Android tradizionali. Inoltre, la tecnologia della batteria Blue Ocean, integrata nella serie X100, sottolinea l'impegno di Vivo per la sostenibilità e il progresso tecnologico.