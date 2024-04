Per la Galaxy AI non serve un nuovo smartphone, questi vetusti dispositivi la ricevono grazie a una ROM

L'intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il panorama tecnologico, permeando dispositivi e servizi con soluzioni innovative. Nel settore degli smartphone, colossi come Google e Samsung si distinguono per l'integrazione di funzionalità AI avanzate. Recentemente, Samsung ha presentato la sua serie Galaxy S24, arricchita da funzioni Galaxy AI, mentre Google ha lanciato vari modelli IA sotto il nome di Gemini. Tuttavia, non tutti gli utenti possono beneficiare di queste novità, ma grazie al modding, alcuni dispositivi più datati possono ancora godere delle ultime tecnologie.

Samsung, con la sua serie Galaxy Note9 e i dispositivi della serie Galaxy S9, ha raggiunto da tempo la fine del supporto software ufficiale. Tuttavia, grazie all'impegno degli sviluppatori come AlexisXDA, l'intelligenza artificiale sta per fare il suo ingresso anche su questi dispositivi tramite la Noble ROM 4.1. Questa custom ROM porterà funzionalità AI come la modifica generativa, la traduzione dal vivo e l'interprete, oltre a Cerchia e Cerca di Google.

Il modding non solo estende la vita utile di questi smartphone, ma aggiunge anche funzionalità esclusive. Ad esempio, il Galaxy Note9, mosso dal processore Snapdragon 845, ora potrà sfruttare l'intelligenza artificiale, dimostrando la versatilità e l'adattabilità di tali dispositivi.

L'approccio innovativo degli sviluppatori come AlexisXDA merita plauso, poiché trasforma gli smartphone obsoleti in centri IA avanzati. Con il rilascio imminente della Noble ROM 4.1 nel mese di maggio, gli utenti avranno accesso a un'ampia gamma di funzionalità IA, rendendo questi dispositivi ancora più utili e pertinenti nel panorama tecnologico attuale.

Il modding rappresenta un'opportunità per gli utenti di sfruttare appieno il potenziale dei propri dispositivi, anche quelli più datati. L'integrazione dell'intelligenza artificiale attraverso ROM personalizzate come la Noble ROM 4.1 dimostra come la creatività e l'ingegnosità degli sviluppatori possano trasformare gli smartphone obsoleti in dispositivi all'avanguardia.