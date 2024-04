La macchinetta in stazione vende bevande, merendine e processori Intel

Un distributore automatico insolito è diventato oggetto di grande interesse in Giappone dopo che un utente fortunato ha ottenuto una CPU Intel Core i7-8700 per soli 500 Yen, pari a circa 3€. La macchina, di solito riservata alla distribuzione di giocattoli in plastica, ha iniziato a dispensare componenti di computer anziché le solite sorprese.

Tutto è iniziato quando un utente di X, @LaurieWired, ha condiviso il racconto di Sawara-San, che ha documentato l'insolita scoperta su YouTube. Le macchinette in questione, chiamate gachapon, sono estremamente popolari in Giappone, ma l'idea di trovare componenti per PC al posto delle solite sorprese è a dir poco bizzarro. È stato ipotizzato che questa potrebbe essere una mossa per smaltire componenti obsolete o difettose, ma rimane il mistero su quali altre CPU potrebbero essere disponibili.

Sawara-San, dopo aver ottenuto il modello Core i7-8700, ha fatto ritorno a casa per testare il nuovo regalo. La CPU non era priva di difetti, infatti uno dei suoi core funzionava in modo non ottimale. Nonostante questo, la CPU sembrava ancora abbastanza funzionale, in grado di eseguire il sistema operativo e completare benchmark come Cinebench R15 e R23.

Il chip, che in condizioni normali avrebbe dovuto presentare sei core e dodici thread, sembrava funzionare con cinque core e dieci thread. Ciò ha comportato prestazioni leggermente inferiori rispetto a un esemplare perfettamente funzionante, ma comunque notevoli date le circostanze.

Questo episodio ha destato notevole curiosità riguardo le potenzialità nascoste di questo particolare gachapon e su quali altri tesori potrebbero essere scoperti al suo interno. Nonostante i suoi difetti, Sawara-San sembra soddisfatto del suo premio, considerando il denaro che avrebbe dovuto spendere per ottenere un componente simile tramite i metodi di vendita tradizionali.