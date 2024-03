AMD lavora a un upscaler basato su IA, sarà FSR 4.0?

Mark Papermaster, CTO di AMD, ha annunciato che l'azienda introdurrà l'upscaling basato sull'intelligenza artificiale nei suoi dispositivi gaming. Questa mossa è volta a rafforzare la posizione di AMD nel mercato e a competere con le tecnologie offerte da Nvidia e Intel, come DLSS e XeSS. Secondo Papermaster, questa decisione è parte di un'iniziativa più ampia per incorporare l'IA in tutte le applicazioni AMD, inclusi i giochi, sfruttando l'hardware appositamente progettato.

La dichiarazione di Papermaster evidenzia l'importanza strategica che AMD attribuisce all'intelligenza artificiale nel suo futuro sviluppo di prodotti. Si prevede che l'upscaling basato sull'IA offrirà una qualità dell'immagine superiore rispetto alle attuali implementazioni di FidelityFX Super Resolution (FSR), consentendo potenzialmente a AMD di competere più efficacemente nel mercato dei giochi ad alta risoluzione.

Tuttavia, l'implementazione di questa tecnologia potrebbe essere limitata ai dispositivi che integrano le unità di elaborazione neurale XDNA di AMD. Questo potrebbe significare che solo le CPU mobili della serie Ryzen 8000, le APU desktop della serie Ryzen 8000 e le GPU Radeon RX 7000 saranno in grado di beneficiare dell'upscaling basato sull'AI, escludendo così una vasta parte della base utenti AMD.

L'introduzione dell'upscaling AI rappresenterebbe un importante sviluppo per FSR, che ha già visto l'introduzione dell'upscaling temporale con FSR 2. L'upscaling basato sull'AI potrebbe migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine, aggiungendo dettagli e consentendo una resa visiva superiore. Tuttavia, resta da vedere come AMD integrerà l'AI nell'FSR e se sarà in grado di estendere il supporto a un numero più ampio di dispositivi.