[SONDAGGIO] Pensi che siano essenziali i 60 FPS per giocare?

Di recente si sta discutendo molto sul framerate di Dragon's Dogma 2 che sarà sbloccato a 30fps su console e ciò significa che potrebbe salire leggermente, ma senza toccare quasi mai i 60fps.

Pensi che siano essenziali i 60 FPS per giocare? Assolutamente sì (55%) No, vanno bene anche i 30fps (27%) Per me sono pochi anche i 60fps (18%) Vota Scade fra tra 6 giorni Totale voti: 557 Vuoi cambiare la tua risposta?

Su PC, al netto di avere un hardware performante, non ci dovrebbero essere problemi. Ma su PS5 e Xbox Series X|S ci sono state molte polemiche in questi anni sui titoli a 30fps. Senza scomodare Starfield, che è probabilmente l'unico titolo con una giustificazione sensata del framerate bloccato a 30, abbiamo visto titoli quali Redfall (ora a 60fps, ma inizialmente lanciato a 30) e Gotham Knights, completamente bloccati al frame standard.

Gli utenti stanno cominciando ad abituarsi ai 60fps e scendere potrebbe essere un problema per un videogioco come Dragon's Dogma che punta tanto sui combattimenti. Su PC, addirittura, lo standard punta ai 144fps e in generale le aziende hanno ritenuto i 120fps un obbiettivo minimo a cui puntare su console nel corso del prossimo futuro.

Descritto ciò, fateci sapere che cosa ne pensate nel nostro sondaggio del giorno: ritenete i 30fps sufficienti per godere dell'esperienza? Oppure i 60 devono esserci sempre e comunque, anche al costo di rinunciare ad alcune impostazioni grafiche?