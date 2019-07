BlaBlaBus, viaggi low cost a lunga percorrenza per Italia ed Europa

BlablaBus consente a basso costo di effettuare viaggi a lunga percorrenza: si tratta di una nuova opzione di BlablaCar.

Da ieri è attivo in anche in Italia BlaBlaBus, un nuovo servizio che abbinato al carpooling di BlaBlaCar dovrebbe consentire di rispondere alle esigenze di spostamento a lunga percorrenza. In pratica si parla di viaggi in autobus dal prezzo concorrenziale sfruttando gli asset legati all’acquisizione della francese Ouibus.

“Puoi acquistare i biglietti BlaBlaBus sul sito di BlaBlaCar e presso i punti vendita autorizzati, con prezzi a partire da 4,99 euro“, sottolinea l’azienda. E la prima linea è stata inaugurata proprio ieri a Bologna, con la tratta Bologna – Parma – Genova – Nizza – Marsiglia – Tolone – Montpellier.

A queste si aggiungono quelle precedenti di Ouibus come Milano – Torino – Lione – Parigi & Milano – Ginevra – Macôn – Parigi. “E non è tutto, perché grazie a BlaBlaBus potrai raggiungere entro la fine dell’estate importanti destinazioni europee tra cui Berlino, Barcellona e Monaco“, prosegue la società. “E mese dopo mese aggiungeremo molte altre destinazioni… non vediamo l’ora”.

Da rilevare poi che sulla piattaforma BlaBlaBus sono disponibili anche le destinazioni fornite da operatori autobus, precedentemente partner di Ouibus. Come ad esempio l’italiana MarinoBus, con cui BlaBlaCar ha anche un accordo grazie al quale i BlaBlaBus e gli autobus di MarinoBus si incontreranno – con orari compatibili – in due hub a Milano e Bologna. “Così, se parti dal Sud Italia, potrai arrivare al Nord con gli autobus di MarinoBus e proseguire verso l’Europa con BlaBlaBus”, conclude l’azienda.

In pratica sul sito di BlaBlaCar è sufficiente definire la destinazione e le date per ottenere come risultati sia le proposte di condivisione del viaggio in auto che le opzioni legate agli autobus. Ad esempio oggi con partenza da Bologna per Montpellier il prezzo è tra i 27,99 euro e i 50 euro, a seconda degli orari.