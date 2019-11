Promo Black Friday: 10€ di buono sconto Amazon ogni 30€ di acquisti

Altra ottima promozione in vista del Black Friday. Acquistando da un selezione di prodotti si otterrà un buono sconto Amazon di 10€ ogni 30€ di spesa.

Nuova iniziativa di Amazon in previsione del Black Friday. Acquistando i prodotti presenti su questa pagina entro il 22 novembre si avrà diritto ad un buono sconto del valore di 10€ per ogni 30€ spesi. I buoni sconto accumulati in questo modo potranno essere utilizzati poi durante il Black Friday e verranno applicati direttamente a carrello acquistando i prodotti compatibili.

Regolamento della promozione

Come indicato sulla pagina del regolamento:

La promozione è valida per gli acquisti effettuati esclusivamente su prodotti venduti e spediti da Amazon;

L’offerta si applica alla selezione di prodotti presenti in questa pagina;

L’offerta è limitata ad un solo ordine per account;

I buoni sconto accumulati con questa iniziativa saranno caricati direttamente sull’account dell’acquirente;

I buoni sconto potranno essere usati fino alle 23:59 del 1° gennaio 2020;

Il buono sconto può essere utilizzato unicamente per l’acquisto di prodotti compresi nella selezione disponibile in questa pagina;

Per utilizzare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click;

La promozione è relativa principalmente a piccoli elettrodomesti, prodotti per la casa e per la cura del corpo. Qui di seguito vi elenchiamo alcuni dei prodotti più interessanti che potete acquistare per accumulare i buoni sconto.

Top prodotti per ricevere buoni sconto

Altre promozioni disponibili

Oltre alle offerte del giorno vi ricordiamo che è ancora in corso la fantastica promozione su Amazon Music Unlimited. La promozione permette agli utenti iscritti al portale di poter riscattare ben 3 mesi di Music Unlimited gratuiti, il tutto con il semplice inserimento di un codice coupon. L’offerta è valida dal 24 Ottobre 2019 al 4 Novembre 2019, ed è riservata ai clienti che non hanno ancora utilizzato Amazon Music Unlimited né normalmente, né tramite l’uso di altri periodi di prova. Segnaliamo, inoltre, che l’offerta promozionale non si applica agli abbonamenti Family, Echo e Individuale annuale e che al termine del periodo di uso gratuito di 90 giorni, l’abbonamento proseguirà al costo standard di 9,99€ al mese, con l’opzione di cancellazione dell’abbonamento in qualsiasi momento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!