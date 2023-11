Black Friday Sky: Sky TV e Netflix + Sky Sport a 24,90€ al mese per 18 mesi

Se amate l'intrattenimento a 360° e stavate aspettando il momento giusto per risparmiare sugli abbonamenti alle vostre piattaforme di streaming preferite, Sky ha quello che fa per voi! Grazie alla promozione Black Friday di Sky, infatti, avrete tutto l'intrattenimento di Sky TV, Sky Sport e Netflix a meno di metà prezzo!

Scopri il nostro canale TikTok!

Infatti, abbonandovi per 18 mesi pagherete solo 24,90€ al mese per avere tutte le serie TV e i programmi originali Sky e Netflix insieme al meglio dello sport targato Sky. Alla fine dei 18 mesi, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo di listino. In più, aderendo a questa strepitosa offerta riceverete anche un buono regalo Amazon da 50,00€! Teniamo però a sottolineare che la promozione durerà solo fino al 27 novembre, per cui vi consigliamo di cogliere al volo questa offerta.

Black Friday Sky, chi dovrebbe approfittarne?

Non c'è occasione migliore del Black Friday per risparmiare davvero tanto sulla vasta gamma di servizi inclusi in questa proposta, pensata per tutti coloro che non vogliono perdersi le ultime novità in streaming, ma non possono affrontare i costi di abbonamento a diverse piattaforme: infatti, Sky TV, Sky Sport e Netflix acquistati separatamente hanno un costo decisamente più alto, ammortizzato per i primi 18 mesi da questa eccezionale offerta.

Il ventaglio di proposte incluso in questo abbonamento è davvero molto diversificato, poiché troverete film, serie TV, documentari e tutto il meglio dello sport, incluse 121 partite su 137 della UEFA Champions League. Per questo, il Black friday Sky è indicato per tutta la famiglia, anche per i più piccoli, grazie alla presenza di tanti canali e programmi dedicati proprio a loro.

Dal punto di vista strettamente economico, come già accennato abbonarsi singolarmente a Sky TV, Sky Sport e Netflix costerebbe di per sé molto di più. Inoltre, offerte come questa sono disponibili sempre per un periodo molto limitato proprio per via degli enormi vantaggi che offrono, per cui vi invitiamo ad approfittarne prima che la promozione termini.

Detto questo vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa incredibile offerta. Vi ricordiamo però che avete tempo solo fino al 27 novembre, per cui vi esortiamo ad aderire alla promozione il prima possibile.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Sky

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!