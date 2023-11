Iliad: 300 GB a soli 13,99€, PER SEMPRE!

State pensando di cambiare operatore telefonico, passando a una promozione più conveniente e che vi offra servizi migliori? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova offerta di Iliad, grazie alla quale potrete ottenere 300GB di dati a soli 13,99€ al mese, per sempre!

Scopri il nostro canale TikTok!

Oltre all'enorme quantità di dati, che vi permetteranno di navigare in 4G e 4G+, avrete anche 13GB da utilizzare in Europa. Non sono inclusi, invece, messaggi e chiamate, mentre i costi di attivazione sono di 9,99€. Attivare la promozione è semplicissimo, dato che potrete farlo direttamente nella pagina web dedicata all'offerta.

Iliad Dati 300, perché approfittarne?

La promozione Dati 300 di Iliad è principalmente rivolta a coloro che hanno bisogno di una grande quantità di dati: mentre la maggior parte degli operatori telefonici offrono dai 50 ai 100GB al mese, infatti, Iliad ne offre tre volte tanto, permettendovi di navigare in totale tranquillità. In tal senso, è ideale soprattutto per chi è spesso fuori casa e deve utilizzare l'hotspot dello smartphone per lavorare o studiare da computer.

Inoltre, data l'ottima velocità di navigazione, è perfetta anche per chi si ritrova momentaneamente senza connessione Wi-Fi in casa e, dunque, è alla ricerca di un metodo per poter collegare comunque i propri dispositivi. Potrete spendere pochi euro al mese e navigare senza problemi, guardando contenuti in streaming, utilizzando il browser e scaricando i contenuti che desiderate.

Iliad si distingue anche per non avere vincoli o costi nascosti, per cui potrete recedere quando desiderate senza problemi. Dopo aver attivato la promozione vi saranno addebitati 13,99€ al mese, mentre se supererete la soglia di 300GB potrete continuare a navigare a 0,90€/100MB. Insomma, parliamo di un prezzo davvero ottimo, che difficilmente troverete presso altri operatori sul mercato.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Iliad dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!