Se state cercando un robot aspirapolvere potente, intelligente e compatto, oggi su Amazon trovate un'offerta davvero imperdibile. Infatti, Lefant M210-Pro è disponibile al prezzo eccezionale di 99,98€, con uno sconto del 58% rispetto al più basso prezzo recente di 239,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Lefant M210-Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Lefant M210-Pro si distingue per la sua tecnologia Freemove 3.0, che consente al dispositivo di muoversi in modo intelligente evitando ostacoli e cadute. Con uno spessore ultra sottile di 7,6 cm, riesce a raggiungere anche le aree più difficili sotto mobili e divani. La potenza di aspirazione massima di 2200Pa garantisce una pulizia profonda su pavimenti duri e tappeti, adattando automaticamente la forza di aspirazione in base alla superficie grazie alla funzione di potenziamento tappeti.

Progettato pensando ai proprietari di animali domestici, questo robot aspirapolvere è dotato di una bocca di aspirazione senza spazzole, ideale per raccogliere peli senza grovigli, e di due spazzole laterali che convogliano efficacemente lo sporco. L'autonomia arriva fino a 120 minuti e, al termine del ciclo di pulizia o in caso di batteria scarica, il robot torna autonomamente alla base di ricarica.

Tramite l'app dedicata, compatibile anche con Alexa e Wi-Fi, potete gestire facilmente tutte le 6 modalità di pulizia, tra cui quella manuale, spot, lungo i muri e pulizia programmata. Pur non potendo salvare le mappe, il robot offre una visualizzazione in tempo reale, utile per monitorare i progressi in ogni momento.

Lefant M210-Pro rappresenta una scelta eccellente per chi desidera automatizzare la pulizia quotidiana con efficienza e intelligenza.

